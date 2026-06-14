La selección de Ecuador se enfrenta a Costa de Marfil este domingo 14 de junio por el grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Filadelfia. Este compromiso representa un enfrentamiento inédito, ya que las dos selecciones nunca se han cruzado en la historia del fútbol internacional. ¿A qué hora juega Ecuador HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Ecuador vs Costa de Marfil desde el Estadio Filadelfia, este domingo 14 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Ecuador vs Costa de Marfil HOY por Mundial 2026?

El partido Ecuador vs Costa de Marfil por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 comienza a las 6:00 PM (hora de Ecuador) y 5:00 PM (hora de México). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Ecuador vs Costa de Marfil

Perú: 6:00 PM

Colombia: 6:00 PM

Ecuador: 6:00 PM

Argentina: 8:00 PM

Uruguay: 8:00 PM

Brasil: 8:00 PM

Paraguay: 8:00 PM

Chile: 7:00 PM

Venezuela: 7:00 PM

Bolivia: 7:00 PM

México: 5:00 PM

Estados Unidos: 7:00 PM (GMT-4), 6:00 PM (GMT-5), 5:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 3:00 PM (GMT-8).

España: 1:00 AM

Guatemala: 5:00 PM

Nicaragua: 5:00 PM

Costa Rica: 5:00 PM

Panamá: 5:00 PM

Honduras: 5:00 PM

Puerto Rico: 5:00 PM

República Dominicana: 5:00 PM

Canales TV que transmiten Ecuador vs Costa de Marfil EN VIVO por Mundial 2026

El Ecuador vs Costa de Marfil por la fecha 1 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium y Teleamazonas en Ecuador por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México míralo por ViX.

En España, el partido de la selección ecuatoriana se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Ecuador vs Costa de Marfil ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Ecuador vs Costa de Marfil será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.