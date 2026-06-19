La selección de Ecuador se enfrenta a Curazao este sábado 20 de junio por el grupo E del Mundial 2026 en el Estadio Kansas City. Arrancar el torneo sin puntos no entraba en los planes de la Tricolor, ni antes ni durante prácticamente todo el partido en Filadelfia; sin embargo, la caída ante Costa de Marfil los obliga a sumar obligatoriamente de a tres. ¿A qué hora juega la selección ecuatoriana HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Ecuador vs. Curazao HOY por Mundial 2026?

El partido Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 comienza a la 7:00 PM (hora ecuatoriana) y 9:00 PM (hora argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Colombia vs. Uzbekistán

Perú: 7:00 PM

Colombia: 7:00 PM

Ecuador: 7:00 PM

Argentina: 9:00 PM

Uruguay: 9:00 PM

Brasil: 9:00 PM

Paraguay: 9:00 PM

Chile: 8:00 PM

Venezuela: 8:00 PM

Bolivia: 8:00 PM

México: 6:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 7:00 PM (GMT-5), 8:00 PM (GMT-6), 9:00 PM (GMT-7) y 10:00 PM (GMT-8).

España: 2:00 AM del domingo

Guatemala: 6:00 PM

Nicaragua: 6:00 PM

Costa Rica: 6:00 PM

Panamá: 6:00 PM

Honduras: 6:00 PM

Puerto Rico: 6:00 PM

República Dominicana: 6:00 PM

Canales TV que transmiten Ecuador vs. Curazao EN VIVO por Mundial 2026

El Ecuador vs. Curazao por la fecha 2 del Grupo E del Mundial 2026 será transmitido a través de Teleamazonas, DIRECTV, DGO, Disney Plus y Paramount+ en Colombia por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Ecuador será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Ecuador vs. Curazao ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Ecuador vs. Curazao será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.