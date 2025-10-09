¿A qué hora juega Ecuador vs. Estados Unidos HOY? Ambas selecciones se encuentran con el boleto asegurado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección norteamericana es anfitriona de la Copa del Mundo por lo que ya estaba clasificada de antemano.

Por su lado, la ‘Tri’ hizo su trabajo y encajó una gran Eliminatoria en donde quedó en segundo lugar solo por debajo de Argentina.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Texas.

¿Cuándo juegan Ecuador vs. Estados Unidos por amistoso internacional?

El duelo amistoso entre Ecuador y Estados Unidos está pactado para jugarse este viernes 10 de octubre del 2025, desde el Q2 Stadium de Texas.

¿A qué hora jugaron Ecuador vs. Estados Unidos HOY por amistoso?

México: 6:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Colombia: 7:30 p.m.

Perú: 7:30 p.m.

Estados Unidos (Washington): 8:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

Chile: 8:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Brasil: 9:30 p.m.

Horarios del partido, Ecuador vs. Estados Unidos por fecha FIFA

La hora del partido entre Ecuador y Estados Unidos por amistoso de la fecha FIFA está programado para las 7:30 de la tarde en horario ecuatoriano.

¿Dónde juegan, Ecuador vs. Estados Unidos?

El partido entre Ecuador y Estados Unidos se jugará en el Q2 Stadium de Texas. El Austin FC ejerce su localía en este recinto, que tiene capacidad para albergar a 20 mil espectadores.