La selección de Ecuador vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Ecuador enfrenta a Marruecos este viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano (España). Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.

A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos por partido amistoso

El encuentro entre Ecuador vs. Marruecos está programado para este viernes 27 de marzo del 2026 a las 3:15 p.m. (hora ecuatoriana) en el Estadio Metropolitano, ubicado en Madrid, España.

Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 5:15 p.m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3:15 p.m.

México: 2:15 p.m.

Estados Unidos (Miami): 4:15 p.m.

España: 9:15 p.m.

Hora del partido de Ecuador vs. Marruecos por amistoso FIFA y en qué canales ver el partido EN VIVO. (Foto de Rodrigo BUENDIA / AFP) / RODRIGO BUENDIA

Dónde ver EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos

El duelo será transmitido por El Canal del Fútbol, señal oficial de la selección Ecuador, y también estará disponible en streaming a través de la página web de ECDF. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.

Ecuador vs. Marruecos: fecha, hora y canal TV

Partido: Ecuador vs. Marruecos

Ecuador vs. Marruecos Competencia: Amistoso Internacional 2026

Amistoso Internacional 2026 Fecha: Viernes 27 de marzo

Viernes 27 de marzo Hora: 15:15 (hora de Ecuador)

15:15 (hora de Ecuador) Estadio: Estadio Metropolitano (Madrid)

Estadio Metropolitano (Madrid) Transmisión: El Canal del Fútbol