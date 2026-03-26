La selección de Ecuador vuelve a la acción con un partido que promete emociones. Ecuador enfrenta a Marruecos este viernes 27 de marzo en el Estadio Metropolitano (España). Aquí te contamos a qué hora se juega, por qué canal va y cómo verlo EN VIVO desde todo el país.
A qué hora juega Ecuador vs. Marruecos por partido amistoso
El encuentro entre Ecuador vs. Marruecos está programado para este viernes 27 de marzo del 2026 a las 3:15 p.m. (hora ecuatoriana) en el Estadio Metropolitano, ubicado en Madrid, España.
- Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 5:15 p.m.
- Colombia, Perú y Ecuador: 3:15 p.m.
- México: 2:15 p.m.
- Estados Unidos (Miami): 4:15 p.m.
- España: 9:15 p.m.
Dónde ver EN VIVO, Ecuador vs. Marruecos
El duelo será transmitido por El Canal del Fútbol, señal oficial de la selección Ecuador, y también estará disponible en streaming a través de la página web de ECDF. Podrás seguir todas las jugadas, goles y reacciones en directo desde cualquier dispositivo. Además, en El Comercio podrás seguir el amistoso a través del minuto a minuto.
Ecuador vs. Marruecos: fecha, hora y canal TV
- Partido: Ecuador vs. Marruecos
- Competencia: Amistoso Internacional 2026
- Fecha: Viernes 27 de marzo
- Hora: 15:15 (hora de Ecuador)
- Estadio: Estadio Metropolitano (Madrid)
- Transmisión: El Canal del Fútbol