La selección de España se enfrenta a Arabia Saudita este domingo 21 de junio por el grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. ras el decepcionante empate ante Cabo Verde (0-0), España se somete a la máquina de la verdad ante Arabia Saudita, el domingo en Atlanta, duelo en el que Lamine Yamal podría jugar hasta una hora ¿A qué hora juega España HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega España vs. Arabia Saudita HOY por Mundial 2026?

El partido de España vs. Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a las 11:00 AM (hora peruana) y 6:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del España vs. Cabo Verde

Perú: 11:00 AM

Colombia: 11:00 AM

Ecuador: 11:00 AM

Argentina: 1:00 PM

Uruguay: 1:00 PM

Brasil: 1:00 PM

Paraguay: 1:00 PM

Chile: 12:00 PM

Venezuela: 12:00 PM

Bolivia: 12:00 PM

México: 10:00 AM

Estados Unidos: 12:00 PM (GMT-4), 11:00 AM (GMT-5), 10:00 AM (GMT-6), 9:00 AM (GMT-7) y 8:00 AM (GMT-8).

España: 6:00 PM

Guatemala: 10:00 AM

Nicaragua: 10:00 AM

Costa Rica: 10:00 AM

Panamá: 10:00 AM

Honduras: 10:00 AM

Puerto Rico: 10:00 AM

República Dominicana: 10:00 AM

Canales TV que transmiten España vs. Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Arabia Saudita por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México míralo por ViX.

En países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Arabia Saudita ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Arabia Saudita será transmitido ONLINE por América TV, América TVGO, Disney+ Premium, DIRECTV, DGO y Paramount+ en todo el territorio peruano. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.