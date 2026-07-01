La selección de España se enfrente a Austria este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles. El equipo de Luis de la Fuente encara este partido con el cartel de favorito y candidato a ganar la Copa del Mundo. Además, podrá contar con su máxima estrella, Lamine Yamal, quien está en buenas condiciones físicas. Por su parte, el combinado austríaco está decidido a dar el golpe y dejar fuera de competencia a uno de los equipos más fuertes. ¿A qué hora juega la selección española HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre España y Austria desde el Estadio Los Ángeles, este jueves 2 de julio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega España vs. Austria HOY por Mundial 2026?

El partido España vs. Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana), 4:00 PM (hora argentina) y 9:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según tu país.

Horarios del España vs. Austria

Perú: 2:00 PM

Colombia: 2:00 PM

Ecuador: 2:00 PM

Argentina: 4:00 PM

Uruguay: 4:00 PM

Brasil: 4:00 PM

Paraguay: 4:00 PM

Chile: 3:00 PM

Venezuela: 3:00 PM

Bolivia: 3:00 PM

México: 1:00 PM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 3:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

España: 9:00 PM

Guatemala: 1:00 PM

Nicaragua: 1:00 PM

Costa Rica: 1:00 PM

Panamá: 1:00 PM

Honduras: 1:00 PM

Puerto Rico: 1:00 PM

República Dominicana: 1:00 PM

Canales TV que transmiten España vs. Austria EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, DGO y Paramount+ en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Argentina podrás ver el partido a través de Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de España será televisado por DirecTV, Paramount+ y DGO. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Austria ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Austria será transmitido ONLINE por DGO, RTVE Play, fuboTV y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.