La selección de España se enfrenta a Cabo Verde este lunes 15 de junio por el grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Atlanta. España parte como la máxima favorita para este partido de debut en la Copa del Mundo 2026, enfrentándose por primera vez en la historia a una inspirada selección de Cabo Verde, que llega con el cartel de “cenicienta” pero con armas suficientes para intentar dar la sorpresa. ¿A qué hora juega España HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre España vs. Cabo Verde desde el Estadio Atlanta, este lunes 15 de junio por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026.

¿A qué hora juega España vs. Cabo Verde HOY por Mundial 2026?

El partido de España vs. Cabo Verde por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a las 11:00 AM (hora peruana) y 6:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del España vs. Cabo Verde

Perú: 11:00 AM

Colombia: 11:00 AM

Ecuador: 11:00 AM

Argentina: 1:00 PM

Uruguay: 1:00 PM

Brasil: 1:00 PM

Paraguay: 1:00 PM

Chile: 12:00 PM

Venezuela: 12:00 PM

Bolivia: 12:00 PM

México: 10:00 AM

Estados Unidos: 12:00 PM (GMT-4), 11:00 AM (GMT-5), 10:00 AM (GMT-6), 9:00 AM (GMT-7) y 8:00 AM (GMT-8).

España: 6:00 PM

Guatemala: 10:00 AM

Nicaragua: 10:00 AM

Costa Rica: 10:00 AM

Panamá: 10:00 AM

Honduras: 10:00 AM

Puerto Rico: 10:00 AM

República Dominicana: 10:00 AM

Canales TV que transmiten España vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Cabo Verde por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de La 1 RTVE, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat en España por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela, Paraguay y Uruguay, podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México míralo por ViX.

En países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Cabo Verde ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Cabo Verde será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.