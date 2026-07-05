La selección de España se enfrente a Portugal este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. El equipo de Luis de la Fuente llega a este partido tras haber eliminado por 3-0 a Austria y con un Mikel Oyarzabal encendido frente al arco. Además, contará con un Lamine Yamal decisivo en zona ofensiva y que quiere llegar lejos en esta Copa del Mundo. Por otro lado, los lusos superaron 2-1 a la Croacia de Luka Modric y tienen en Cristiano Ronaldo a su máxima figura y goleador. Será un partido de pronóstico reservado. ¿A qué hora juega la selección española HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre España y Portugal desde el Estadio Dallas, este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega España vs. Portugal HOY por Mundial 2026?

El partido España vs. Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana), 4:00 PM (hora argentina) y 9:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según tu país.

Horarios del España vs. Portugal

Perú: 2:00 PM

Colombia: 2:00 PM

Ecuador: 2:00 PM

Argentina: 4:00 PM

Uruguay: 4:00 PM

Brasil: 4:00 PM

Paraguay: 4:00 PM

Chile: 3:00 PM

Venezuela: 3:00 PM

Bolivia: 3:00 PM

México: 1:00 PM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 3:00 PM (GMT-6), 4:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

España: 9:00 PM

Guatemala: 1:00 PM

Nicaragua: 1:00 PM

Costa Rica: 1:00 PM

Panamá: 1:00 PM

Honduras: 1:00 PM

Puerto Rico: 1:00 PM

República Dominicana: 1:00 PM

Canales TV que transmiten España vs. Portugal EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, DGO, América TV, América tvGO y Paramount+ en Perú por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Argentina podrás ver el partido a través de Flow Sports, DirecTV, DGO y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de España será televisado por DirecTV, Paramount+ y DGO. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Portugal ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Portugal será transmitido ONLINE por DGO, RTVE Play, fuboTV y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.