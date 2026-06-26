La selección de Uruguay se enfrenta a E spaña este viernes 26 de junio por el grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Guadalajara. El equipo de Marcelo Bielsa necesita un triunfo ante un combinado español que no ha perdido en el tiempo reglamentario en sus últimos 33 partidos. ¿A qué hora juega la selección española HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega España vs. Uruguay HOY por Mundial 2026?

El partido España vs. Uruguay por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a la 7:00 PM (hora peruana), 9:00 PM (hora uruguaya) y 2:00 AM del sábado (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del España vs. Uruguay

Perú: 7:00 PM

Colombia: 7:00 PM

Ecuador: 7:00 PM

Argentina: 9:00 PM

Uruguay: 9:00 PM

Brasil: 9:00 PM

Paraguay: 9:00 PM

Chile: 8:00 PM

Venezuela: 8:00 PM

Bolivia: 8:00 PM

México: 6:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 7:00 PM (GMT-5), 8:00 PM (GMT-6), 9:00 PM (GMT-7) y 10:00 PM (GMT-8).

Espa ña: 2:00 AM del sábado

Guatemala: 6:00 PM

Nicaragua: 6:00 PM

Costa Rica: 6:00 PM

Panamá: 6:00 PM

Honduras: 6:00 PM

Puerto Rico: 6:00 PM

República Dominicana: 6:00 PM

Canales TV que transmiten España vs. Uruguay EN VIVO por Mundial 2026

El España vs. Uruguay por la fecha 3 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de DIRECTV, DGO, AUF TV, Canal 5, Disney Plus y Paramount+ en Uruguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, DGO, Disney Plus, América TV y Paramount+.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Ecuador será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección española se podrá ver por televisión en DAZN, TVE La 1, RTVE Play, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver España vs. Uruguay ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre España vs. Uruguay será transmitido ONLINE por DGO, DGO, América TVGO, Disney+ Premium, RTVE Play y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.