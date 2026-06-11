La selección de Estados Unidos se enfrenta a Paraguay este viernes 12 de junio por el grupo D del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles. Este partido marca el debut de la selección estadounidense liderada por el argentino Mauricio Pochettino en su Mundial en casa. Por su parte, la Albirroja, dirigida por Gustavo Alfaro, regresa a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia. Ambos comparten grupo con Australia y Turquía. ¿A qué hora juegan HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Estados Unidos vs Paraguay desde el Estadio Los Ángeles, este viernes 12 de junio del 2026.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Paraguay HOY por Mundial 2026?

El partido Estados Unidos vs Paraguay por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 comienza a las 8:00 PM (hora de Perú) y 10:00 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del México vs Sudáfrica

Perú: 8:00 PM

Colombia: 8:00 PM

Ecuador: 8:00 PM

Argentina: 10:00 PM

Uruguay: 10:00 PM

Brasil: 10:00 PM

Paraguay: 10:00 PM

Chile: 9:00 PM

Venezuela: 9:00 PM

Bolivia: 9:00 PM

México: 7:00 PM

Estados Unidos: 9:00 PM (GMT-4), 8:00 PM (GMT-5), 7:00 PM (GMT-6), 6:00 PM (GMT-7) y 5:00 PM (GMT-8).

España: 3:00 AM

Guatemala: 7:00 PM

Nicaragua: 7:00 PM

Costa Rica: 7:00 PM

Panamá: 7:00 PM

Honduras: 7:00 PM

Puerto Rico: 7:00 PM

República Dominicana: 7:00 PM

Canales TV que transmiten Estados Unidos vs Paraguay EN VIVO por Mundial 2026

El Estados Unidos vs Paraguay por la fecha 1 del Grupo D del Mundial 2026 será transmitido a través de GEN, Trece, POPU TV y Unicanal en Paraguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Estados Unidos será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. En México míralo por TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas y ViX.

En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Estados Unidos vs Paraguay ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Estados Unidos vs Paraguay será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.