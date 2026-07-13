Francia y España se enfrentan por la semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio en el estadio Dallas. Las selecciones europeas se mantienen invictas en la Copa del Mundo y van en la búsqueda de su pase a la gran final. España sufrió en el último partido frente a Bélgica, sin embargo, con gol de Mikel Merino logró pasar de fase. Por otro lado, los ‘Galos’ vencieron sin problemas a Marruecos y de la mano de Kylian Mbappé buscarán estar en su tercera final consecutiva. ¿A qué hora juegan Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026? Revisa los horarios del partido de Francia y España, según tu país.
¿A qué hora juega Francia vs. España HOY por Mundial 2026?
El partido Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Francia vs. España
- Perú: 14:00
- Colombia: 14:00
- Ecuador: 14:00
- Argentina: 16:00
- Uruguay: 16:00
- Brasil: 16:00
- Paraguay: 16:00
- Chile: 15:00
- Venezuela: 15:00
- Bolivia: 15:00
- México: 13:00
- Estados Unidos: 15:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 13:00 (GMT-6), 12:00 (GMT-7) y 11:00 (GMT-8).
- España: 21:00
- Guatemala: 13:00
- Nicaragua: 13:00
- Costa Rica: 13:00
- Panamá: 13:00
- Honduras: 13:00
- Puerto Rico: 13:00
- República Dominicana: 13:00
Canales TV que transmiten Francia vs. España EN VIVO por Mundial 2026
El Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia vs España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.
En Perú, el partido de la selección de Francia vs. España se podrá ver por televisión en América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.
Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver Francia vs. España ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026 será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.
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