Francia y España se enfrentan por la semifinal del Mundial 2026 este martes 14 de julio en el estadio Dallas. Las selecciones europeas se mantienen invictas en la Copa del Mundo y van en la búsqueda de su pase a la gran final. España sufrió en el último partido frente a Bélgica, sin embargo, con gol de Mikel Merino logró pasar de fase. Por otro lado, los ‘Galos’ vencieron sin problemas a Marruecos y de la mano de Kylian Mbappé buscarán estar en su tercera final consecutiva. ¿A qué hora juegan Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026? Revisa los horarios del partido de Francia y España, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Francia y España desde el Estadio Dallas, este martes 14 de julio por semifinal del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Francia vs. España HOY por Mundial 2026?

El partido Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026 comienza a la 2:00 PM (hora peruana) y 9:00 PM (hora de España). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Francia vs. España

Perú: 14:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Argentina: 16:00

Uruguay: 16:00

Brasil: 16:00

Paraguay: 16:00

Chile: 15:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

México: 13:00

Estados Unidos: 15:00 (GMT-4), 14:00 (GMT-5), 13:00 (GMT-6), 12:00 (GMT-7) y 11:00 (GMT-8).

España: 21:00

Guatemala: 13:00

Nicaragua: 13:00

Costa Rica: 13:00

Panamá: 13:00

Honduras: 13:00

Puerto Rico: 13:00

República Dominicana: 13:00

Canales TV que transmiten Francia vs. España EN VIVO por Mundial 2026

El Francia vs. España por semifinal del Mundial 2026 será transmitido a través de RTVE, La 1, DAZN, Movistar+, TDP, La 2 cat y fuboTV en España por TV abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia vs España será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En Perú, el partido de la selección de Francia vs. España se podrá ver por televisión en América TV, Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Francia vs. España ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Francia vs. España por la semifinal del Mundial 2026 será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.