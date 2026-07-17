Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio en el estadio Miami por el tercer y cuarto puesto del Mundial 2026. Ambas selecciones deberán apartar por un momento la decepción de sus derrotas en semifinales y las ganas de vacaciones, para despedir un torneo que sólo querían ganar. ¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra HOY? Revisa los horarios del partido de Francia vs Inglaterra.

¿A qué hora juega Francia vs Inglaterra HOY por Mundial 2026?

El partido Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora peruana) y 6:00 PM (hora de Argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Francia vs Inglaterra

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Ecuador: 16:00

Argentina: 18:00

Uruguay: 18:00

Brasil: 18:00

Paraguay: 18:00

Chile: 17:00

Venezuela: 17:00

Bolivia: 17:00

México: 15:00

Estados Unidos: 17:00 (GMT-4), 16:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 14:00 (GMT-7) y 13:00 (GMT-8).

España: 23:00

Guatemala: 15:00

Nicaragua: 15:00

Costa Rica: 15:00

Panamá: 15:00

Honduras: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canales TV que transmiten Francia vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026

El Francia vs Inglaterra por el tercer puesto del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Flow Sports, Disney+ Premium, Paramount+, DGO en Argentina por TV abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección Francia vs Inglaterra se podrá ver por televisión en DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, fubo TV, La 2 Cat y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Francia vs Inglaterra ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Francia vs Inglaterra será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.