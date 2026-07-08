Francia y Marruecos se enfrentan este jueves 9 de julio en el estadio Boston por los cuartos de final del Mundial 2026. Los galos llegan de dejar en el camino a Paraguay, una selección que le dio pelea hasta el final y estuvo cerca de llevarlo a la prórroga. Por otro lado, Marruecos dejó en el camino al anfitrión Canadá y se sumo como candidato para llegar a la final de la Copa del Mundo. ¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos HOY? Revisa los horarios del partido de Francia vs Marruecos.

Revisa la hora del partido entre Francia y Marruecos desde el Estadio Boston, este jueves 9 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos HOY por Mundial 2026?

El partido Francia vs. Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a la 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Francia vs. Marruecos

Perú: 15:00

Colombia: 15:00

Ecuador: 15:00

Argentina: 17:00

Uruguay: 17:00

Brasil: 17:00

Paraguay: 17:00

Chile: 16:00

Venezuela: 16:00

Bolivia: 16:00

México: 14:00

Estados Unidos: 16:00 (GMT-4), 15:00 (GMT-5), 14:00 (GMT-6), 13:00 (GMT-7) y 12:00 (GMT-8).

España: 22:00 (martes 7 de julio)

Guatemala: 14:00

Nicaragua: 14:00

Costa Rica: 14:00

Panamá: 14:00

Honduras: 14:00

Puerto Rico: 14:00

República Dominicana: 14:00

Canales TV que transmiten Francia vs. Marruecos EN VIVO por Mundial 2026

El Francia vs. Marruecos por los cuarots de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección de Francia vs. Marruecos se podrá ver por televisión en RTVE, La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Francia vs. Marruecos será transmitido ONLINE por Caracol Play, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.