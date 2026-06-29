Francia y Suecia se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el estadio Nueva York Nueva Jersey este martes 30 de junio. La selección francesa llegó a la segunda ronda, tras ganar su grupo con puntaje perfecto (9 puntos) y siendo una de las mejores selecciones en la Copa del Mundo. Por otro lado, Suecia, fue una de las mejores terceras y espera dar la sorpresa antel equipo de Mbappé. ¿A qué hora Francia vs. Suecia HOY? Revisa los horarios del partido de Francia vs. Suecia por Copa Mundial FIFA 2026.

Revisa la hora del partido entre Francia y Suecia con Mbappé desde el Estadio Nueva York Nueva Jersey, este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Francia vs. Suecia HOY por Mundial 2026?

El partido Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora peruana) y 3:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Francia vs. Suecia

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Ecuador: 16:00

Argentina: 18:00

Uruguay: 18:00

Brasil: 18:00

Paraguay: 18:00

Chile: 17:00

Venezuela: 17:00

Bolivia: 17:00

México: 15:00

Estados Unidos: 17:00 (GMT-4), 16:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 14:00 (GMT-7) y 13:00 (GMT-8).

España: 23:00

Guatemala: 15:00

Nicaragua: 15:00

Costa Rica: 15:00

Panamá: 15:00

Honduras: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canales TV que transmiten Francia vs. Suecia EN VIVO por Mundial 2026

El Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de América TV, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia vs. Suecia será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección francesa se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Francia vs. Suecia ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Francia vs. Suecia será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.