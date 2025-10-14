¿A qué hora juega México vs. Ecuador HOY? Ambas selecciones se encuentran con el boleto asegurado para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. La selección mexicana es anfitriona de la Copa del Mundo por lo que ya estaba clasificada de antemano.

Por su lado, la ‘Tri’ hizo su trabajo y encajó una gran Eliminatoria en donde quedó en segundo lugar solo por debajo de Argentina.

Los horarios del partido varían según el país en donde te encuentres. Es por eso, que en esta nota te detallamos a qué hora empieza el partido, dónde juegan y cuándo es para que no te pierdas ni un solo detalle de este crucial partido en Guadalajara.

¿Cuándo juegan México vs. Ecuador por amistoso internacional?

El duelo amistoso entre México vs. Ecuador está pactado para jugarse este martes 14 de octubre del 2025, desde el Estadio Akron de Guadalajara.

¿A qué hora jugaron México vs. Ecuador HOY por amistoso?

México: 8:30 p.m.

Ecuador: 9:30 p.m.

Colombia: 9:30 p.m.

Perú: 9:30 p.m.

Estados Unidos (Washington): 10:30 p.m.

Bolivia: 10:30 p.m.

Venezuela: 10:30 p.m.

Chile: 11:30 p.m.

Argentina: 11:30 p.m.

Paraguay: 11:30 p.m.

Uruguay: 11:30 p.m.

Brasil: 11:30 p.m.

La hora del partido entre México vs. Ecuador por amistoso de la fecha FIFA está programado para las 8:30 de la noche en horario mexicano, y 9:30 PM de Ecuador.

¿Dónde juegan, México vs. Ecuador?

El partido entre México vs. Ecuador se jugará en el Estadio Akron de Guadalajara. El Chivas ejerce su localía en este recinto, que tiene capacidad para albergar a más de 46 mil espectadores.