La selección mexicana se enfrenta a Sudáfrica este jueves 11 de junio por el grupo A del Mundial 2026 en el legendario Estadio Azteca, oficialmente denominado Estadio Ciudad de México para el torneo. México asume toda la presión como coanfitrión en el partido inaugural, mientras que Sudáfrica llega con la intención de dar la sorpresa y romper los pronósticos en un grupo sumamente cerrado que también integran República de Corea y Chequia ¿A qué hora juega la selección peruana HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega México vs Sudáfrica HOY por Mundial 2026?
El partido México vs Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2025 comienza a la 1:00 PM (hora de México) y 2:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del México vs Sudáfrica
- Perú: 2:00 PM
- Colombia: 2:00 PM
- Ecuador: 2:00 PM
- Argentina: 4:00 PM
- Uruguay: 4:00 PM
- Brasil: 4:00 PM
- Paraguay: 4:00 PM
- Chile: 3:00 PM
- Venezuela: 3:00 PM
- Bolivia: 3:00 PM
- México: 1:00 PM
- Estados Unidos: 3:00 PM (GMT-4), 2:00 PM (GMT-5), 1:00 PM (GMT-6), 12:00 PM (GMT-7) y 11:00 AM (GMT-8).
- España: 9:00 PM
- Guatemala: 1:00 PM
- Nicaragua: 1:00 PM
- Costa Rica: 1:00 PM
- Panamá: 1:00 PM
- Honduras: 1:00 PM
- Puerto Rico: 1:00 PM
- República Dominicana: 1:00 PM
Canales TV que transmiten México vs Sudáfrica EN VIVO por Mundial 2026
El México vs Sudáfrica por la fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026 será transmitido a través de TUDN, Canal 5, Azteca Deportes, Azteca 7, Las Estrellas, ViX y Nu9ve en México por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de México será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium.
En España, el partido de la selección mexicana se podrá ver por televisión en DAZN, La 1 RTVE, Movistar+ y fuboTV. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver México vs Sudáfrica ONLINE por Mundial 2026?
La amistoso entre México vs Sudáfrica será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.