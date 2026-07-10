Noruega vs Inglaterra se verán las caras este sábado 11 de julio en el estadio Miami por los cuartos de final del Mundial 2026. El equipo noruego llega a este compromiso tras dejar en el camino a Brasil con un doblete de Erling Haaland, quien ya suma 7 anotaciones en lo que va la Copa del Mundo y quiere seguir marcando más goles en este certamen. Sin embargo, al frente estará el favorito Inglaterra, que superó 3-2 a México en octavos y tiene como líder a Harry Kane. El combinado inglés llega con todo su arsenal y buscará dar el paso hacia las semifinales. ¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra HOY? Revisa los horarios del partido de Noruega vs Inglaterra.

Revisa la hora del partido entre Noruega e Inglaterra desde el Estadio Miami, este sábado 11 de julio por los cuartos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Noruega vs Inglaterra HOY por Mundial 2026?

El partido Noruega vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora peruana) y 6:00 PM (hora argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Noruega vs Inglaterra

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Ecuador: 16:00

Argentina: 18:00

Uruguay: 18:00

Brasil: 18:00

Paraguay: 18:00

Chile: 17:00

Venezuela: 17:00

Bolivia: 17:00

México: 15:00

Estados Unidos: 17:00 (GMT-4), 16:00 (GMT-5), 15:00 (GMT-6), 14:00 (GMT-7) y 13:00 (GMT-8).

España: 23:00

Guatemala: 15:00

Nicaragua: 15:00

Costa Rica: 15:00

Panamá: 15:00

Honduras: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canales TV que transmiten Noruega vs Inglaterra EN VIVO por Mundial 2026

El Noruega vs Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Francia será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección de Francia vs. Marruecos se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Noruega vs Inglaterra ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Noruega vs Inglaterra será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.