Palmeiras y Estudiantes medirán fuerzas este sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El formato es a partido único, de haber un empate en los 90 minutos, se jugará el tiempo extra y si prevalece la igualdad, ambos equipos definirán al ganador por los penales. ¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY? El partido está programado para iniciar a las 3:00 PM (hora peruana).

Consulta la hora de la final de la Copa Libertadores 2026, donde se enfrentarán Palmeiras y Estudiantes en el estadio Centenario de Montevideo.

¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY por final de Copa Libertadores?

El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina).

En países como Bolivia y Venezuela el partido comienza a las 4:00 PM, mientras que en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina a las 5:00 PM.

¿En qué canales TV online transmiten Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO por final de Copa Libertadores?

El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. Mientras que en México, podrás ver el juego mediante ESPN2 y Disney+ Premium.

Apuestas del partido, Palmeiras vs. Estudiantes por final de Copa Libertadores

De acuerdo con las proyecciones de Inkabet, Palmeiras cuenta con 47 % de posibilidades de vencer a sus contrincantes. Los brasileños han derrotado a rivales difíciles en el camino de esta competencia como Fluminense, Corinthians y Universidad Católica. De la mano del experimentado entrenador Abel Ferreira, el “Verdao” ha ganado este certamen en el 2021 y llegó el año pasado a disputar la definición de la copa contra Flamengo.

En cuanto a los máximos referentes, el “Flaco” López ha marcado 24 anotaciones en este año con Palmeiras y tiene un registro de 81 conquistas en el equipo. Para este domingo, el argentino apunta a ser la llave de gol frente a los bonaerenses.

Por otro lado, Estudiantes de La Plata arriba a la final con la expectativa de coronarse en la Libertadores después de 17 años. Según las probabilidades de Inkabet, existen 21.4 % de oportunidades de que el “León” gane en los 90 minutos este sábado. Recordemos que, hace dos semanas, los argentinos se coronaron campeones de la Supercopa Argentina sobre Independiente Rivadavia.