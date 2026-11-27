Palmeiras y Estudiantes medirán fuerzas este sábado 28 de noviembre por la final de la Copa Libertadores en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El formato es a partido único, de haber un empate en los 90 minutos, se jugará el tiempo extra y si prevalece la igualdad, ambos equipos definirán al ganador por los penales. ¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY? El partido está programado para iniciar a las 3:00 PM (hora peruana).
¿A qué hora juega Palmeiras vs. Estudiantes HOY por final de Copa Libertadores?
El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores se jugará a partir de las 3:00 PM (hora peruana) y 5:00 PM (hora argentina).
En países como Bolivia y Venezuela el partido comienza a las 4:00 PM, mientras que en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile y Argentina a las 5:00 PM.
¿En qué canales TV online transmiten Palmeiras vs. Estudiantes EN VIVO por final de Copa Libertadores?
El partido de Palmeiras vs. Estudiantes por la final de la Copa Libertadores será transmitido a través de ESPN y Disney+ Premium para toda Sudamérica. Mientras que en México, podrás ver el juego mediante ESPN2 y Disney+ Premium.
Apuestas del partido, Palmeiras vs. Estudiantes por final de Copa Libertadores
De acuerdo con las proyecciones de Inkabet, Palmeiras cuenta con 47 % de posibilidades de vencer a sus contrincantes. Los brasileños han derrotado a rivales difíciles en el camino de esta competencia como Fluminense, Corinthians y Universidad Católica. De la mano del experimentado entrenador Abel Ferreira, el “Verdao” ha ganado este certamen en el 2021 y llegó el año pasado a disputar la definición de la copa contra Flamengo.
En cuanto a los máximos referentes, el “Flaco” López ha marcado 24 anotaciones en este año con Palmeiras y tiene un registro de 81 conquistas en el equipo. Para este domingo, el argentino apunta a ser la llave de gol frente a los bonaerenses.
Por otro lado, Estudiantes de La Plata arriba a la final con la expectativa de coronarse en la Libertadores después de 17 años. Según las probabilidades de Inkabet, existen 21.4 % de oportunidades de que el “León” gane en los 90 minutos este sábado. Recordemos que, hace dos semanas, los argentinos se coronaron campeones de la Supercopa Argentina sobre Independiente Rivadavia.