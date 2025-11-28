¡Final en Lima! Palmeiras y Flamengo se enfrentan este sábado 29 de noviembre del 2025 en el estadio Monumental por la final de la Copa Libertadores. El ‘Verdao’ y el ‘Mengao’ llegan en su mejor momento de la temporada, ambos se encuentran en la zona más alta de la tabla de posiciones del Brasileirao. Esta no será la primera vez que se ven las caras en una final de Libertadores. Recordemos que en el 2021 Palmeiras se impuso por 2-1 en la final de la Libertadores disputada en Montevideo. Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, “O Rei”. Palmeiras y Flamengo decidirán el sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

La final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Flamengo iniciará a las 4:00 p.m. de Perú y las 6:00 p.m. de Brasil. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del partido que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Lima, Perú.

Horarios del partido de Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental. Repasa todos los detalles aquí.

¿A qué hora juega Palmeiras vs Flamengo HOY?

El partido de Palmeiras vs Flamengo por la final de la Copa Libertadores 2025, se jugará este sábado 29 de noviembre del 2025 a las 4:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Monumental.

Hora de la final de Copa Libertadores, Palmeiras vs Flamengo

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. España: 10:00 p.m.

La transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Flamengo será transmisitido en ESPN para toda Sudamérica

Canal TV para ver Palmeiras vs Flamengo EN VIVO

La transmisión de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras vs Flamengo será transmisitido en ESPN para toda Sudamérica (con excepción de Argentina y Brasil). En streaming lo podrás ver por Disney+ Premium. Por otro lado, en Argentina, la transmisión de la final lo pasa Telefe y Fox Sports. En Brasil míralo por Globoplay, Zapping, Claro TV+ y Disney+ Premium. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

Alineaciones, Palmeiras vs Flamengo