Paraguay y Alemania se enfrentan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Boston. El equipo dirigido por Gustavo Alfaro, que recupera a Miguel Almirón, encara este partido con la confianza de dar el batacazo ante un rival que es candidato al título de la Copa del Mundo. Por su parte, el combinado europeo intentará reponerse de la última caída ante Ecuador y reafirmar su condición de favorito. ¿A qué hora juega la selección paraguaya HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Paraguay vs Alemania desde el Estadio Boston, este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Paraguay vs Alemania HOY por Mundial 2026?

El partido Paraguay vs Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a las 3:30 PM (hora de Perú) y 5:30 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Paraguay vs Alemania

Perú: 3:30 PM

Colombia: 3:30 PM

Ecuador: 3:30 PM

Argentina: 5:30 PM

Uruguay: 5:30 PM

Brasil: 5:30 PM

Paraguay: 5:30 PM

Chile: 4:30 PM

Venezuela: 4:30 PM

Bolivia: 4:30 PM

México: 2:30 PM

Estados Unidos: 4:30 PM (GMT-4), 3:30 PM (GMT-5), 2:30 PM (GMT-6), 1:30 PM (GMT-7) y 12:30 PM (GMT-8).

España: 10:30 PM

Guatemala: 2:30 PM

Nicaragua: 2:30 PM

Costa Rica: 2:30 PM

Panamá: 2:30 PM

Honduras: 2:30 PM

Puerto Rico: 2:30 PM

República Dominicana: 2:30 PM

Canales TV que transmiten Paraguay vs Alemania EN VIVO por Mundial 2026

El Paraguay vs Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de GEN, Trece y POPU TV en Paraguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Paraguay será televisado por DirecTV, Paramount+ y DGO. En México míralo por Canal 5, Azteca 7, Azteca Deportes, TUDN y ViX.

En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Paraguay vs Alemania ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Paraguay vs Alemania será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.