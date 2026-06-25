Paraguay y Australia se enfrentan este jueves 25 de junio por la última fecha del Mundial 2026 en el Estadio Bahía de San Francisco. El equipo dirigido por Alfaro busca su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, luego de vencer por la mínima diferencia a Turquía con un golazo de Galarza. Por otro lado Australia, también urge de los 3 puntos para seguir soñando en la Copa Mundial de la FIFA. ¿A qué hora juega la selección paraguay HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Paraguay vs. Australia desde el Estadio Bahía de San Francisco, este jueves 25 de junio por la fecha 3 del grupo D del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Paraguay vs Australia HOY por Mundial 2026?

El partido Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 comienza a las 9:00 PM (hora de Perú) y 11:00 PM (hora paraguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Paraguay vs Australia

Perú: 9:00 PM

Colombia: 9:00 PM

Ecuador: 9:00 PM

Argentina: 11:00 PM

Uruguay: 11:00 PM

Brasil: 11:00 PM

Paraguay: 11:00 PM

Chile: 10:00 PM

Venezuela: 10:00 PM

Bolivia: 10:00 PM

México: 8:00 PM

Estados Unidos: 10:00 PM (GMT-4), 9:00 PM (GMT-5), 8:00 PM (GMT-6), 7:00 PM (GMT-7) y 6:00 PM (GMT-8).

España: 4:00 AM

Guatemala: 8:00 PM

Nicaragua: 8:00 PM

Costa Rica: 8:00 PM

Panamá: 8:00 PM

Honduras: 8:00 PM

Puerto Rico: 8:00 PM

República Dominicana: 8:00 PM

Canales TV que transmiten Paraguay vs Australia EN VIVO por Mundial 2026

El Paraguay vs Australia por la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026 será transmitido a través de GEN, Trece y POPU TV en Paraguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Paraguay será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. En México míralo por ViX.

En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Paraguay vs Australia ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Paraguay vs Australia será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.