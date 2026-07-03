Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el estadio Filadelfia. Los paraguayos dejaron en el camino a la potencia mundial; Alemania por penales y esperan dar el batacazo ante la gran favorita para ganar la Copa del Mundo. Por otro lado, Francia no conoce de derrotas ni empates en este Mundial y esperan superar a la ‘Albirroja’ sin problemas. ¿A qué hora juega Paraguay vs Francia HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Paraguay y Francia desde el Estadio Filadelfia, este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Paraguay vs. Francia HOY por Mundial 2026?

El partido Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 comienza a la 4:00 PM (hora colombiana) y 3:00 PM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Paraguay vs. Francia

Perú: 16:00

Colombia: 16:00

Ecuador: 16:00

Argentina: 18:00

Uruguay: 18:00

Brasil: 18:00

Paraguay: 18:00

Chile: 17:00

Venezuela: 17:00

Bolivia: 17:00

México: 15:00

Estados Unidos: 19:00 (GMT-4), 18:00 (GMT-5), 17:00 (GMT-6), 16:00 (GMT-7) y 15:00 (GMT-8).

España: 23:00

Guatemala: 15:00

Nicaragua: 15:00

Costa Rica: 15:00

Panamá: 15:00

Honduras: 15:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canales TV que transmiten Paraguay vs. Francia EN VIVO por Mundial 2026

El Paraguay vs. Francia por los octavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de Gen, Trece y POPU TV en Paraguay por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Paraguay será televisado por Disney+ Premium, DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en RTVE La 1, DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Paraguay vs. Francia ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Paraguay vs. Francia será transmitido ONLINE por Popu TV, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.