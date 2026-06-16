La selección Portugal se enfrenta a Congo este miércoles 17 de junio por el grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Houston. Los lusos se estrenan en la Copa del Mundo como un claro candidato para ser campeón del mundo, el equipo comandado por Cristiano Ronaldo, buscará ganar en su debut y empezar con el pie derecho la Copa Mundial de la FIFA. Por otro lado, Congo intentará dar la sorpresa en Houston. ¿A qué hora juega Portugal HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Portugal y Congo desde el Estadio Houston, este miércoles 17 de junio por el grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Portugal vs. Congo HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Portugal vs. Congo

Perú: 12:00 PM

Colombia: 12:00 PM

Ecuador: 12:00 PM

Argentina: 2:00 PM

Uruguay: 2:00 PM

Brasil: 2:00 PM

Paraguay: 2:00 PM

Chile: 1:00 PM

Venezuela: 1:00 PM

Bolivia: 1:00 PM

México: 11:00 AM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).

España: 7:00 PM

Guatemala: 11:00 AM

Nicaragua: 11:00 AM

Costa Rica: 11:00 AM

Panamá: 11:00 AM

Honduras: 11:00 AM

Puerto Rico: 11:00 AM

República Dominicana: 11:00 AM

Canales TV que transmiten Portugal vs. Congo EN VIVO por Mundial 2026

El Portugal vs. Congo por la fecha 1 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Portugal vs. Congo ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Portugal vs. Congo será transmitido ONLINE por DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.