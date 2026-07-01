Portugal y Croacia se enfrentan este jueves 1 de julio por los dieciseisavos de final por el Mundial 2026 en el estadio Toronto. El Mundial se prepara para sacar los pañuelos. Sin importar el resultado de la vibrante pugna entre Portugal y Croacia, el jueves en Toronto, la mayor cita del fútbol dirá adiós a una leyenda: Cristiano Ronaldo o Luka Modric. ¿A qué hora juega la selección de Portugal HOY? Revisa los horarios, según tu país.

¿A qué hora juega Portugal vs. Croacia HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 comienza a la 18:00 PM (hora peruana) y 20:00 PM (hora argentina). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Portugal vs. Croacia

Perú: 18:00

Colombia: 18:00

Ecuador: 18:00

Argentina: 20:00

Uruguay: 20:00

Brasil: 20:00

Paraguay: 20:00

Chile: 19:00

Venezuela: 19:00

Bolivia: 19:00

México: 17:00

Estados Unidos: 19:00 (GMT-4), 18:00 (GMT-5), 17:00 (GMT-6), 16:00 (GMT-7) y 15:00 (GMT-8).

España: 1:00

Guatemala: 17:00

Nicaragua: 17:00

Costa Rica: 17:00

Panamá: 17:00

Honduras: 17:00

Puerto Rico: 17:00

República Dominicana: 17:00

Canales TV que transmiten Portugal vs. Croacia EN VIVO por Mundial 2026

El Portugal vs. Croacia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 será transmitido a través de América TV, DGO, DirecTV y Paramount+ en Perú por señal abierta, cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por DGO, DirecTV y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de ViX.

En España, el partido de la selección colombia se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Portugal vs. Croacia ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Portugal vs. Croacia será transmitido ONLINE por Améric TVGO, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.