La selección Portugal se enfrenta a Uzbekistán este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Houston. Los lusos encara este partido con la necesidad de lograr una victoria que les permita reafirmar su condición de candidato a ganar la Copa del Mundo. Por su parte, Cristiano Ronaldo buscará cobrar su revancha y reencontrarse con el gol ante un rival que viene de caer en su debut frente a Colombia. ¿A qué hora juega Portugal HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Portugal y Uzbekistán desde el Estadio Houston, este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Portugal vs. Uzbekistán HOY por Mundial 2026?

El partido Portugal vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Portugal vs. Uzbekistán

Perú: 12:00 PM

Colombia: 12:00 PM

Ecuador: 12:00 PM

Argentina: 2:00 PM

Uruguay: 2:00 PM

Brasil: 2:00 PM

Paraguay: 2:00 PM

Chile: 1:00 PM

Venezuela: 1:00 PM

Bolivia: 1:00 PM

México: 11:00 AM

Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).

España: 7:00 PM

Guatemala: 11:00 AM

Nicaragua: 11:00 AM

Costa Rica: 11:00 AM

Panamá: 11:00 AM

Honduras: 11:00 AM

Puerto Rico: 11:00 AM

República Dominicana: 11:00 AM

Canales TV que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026

El Portugal vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ en Perú por cable y streaming.

Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Azteca 7 y ViX.

En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Portugal vs. Uzbekistán será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.