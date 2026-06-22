La selección Portugal se enfrenta a Uzbekistán este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026 en el Estadio Houston. Los lusos encara este partido con la necesidad de lograr una victoria que les permita reafirmar su condición de candidato a ganar la Copa del Mundo. Por su parte, Cristiano Ronaldo buscará cobrar su revancha y reencontrarse con el gol ante un rival que viene de caer en su debut frente a Colombia. ¿A qué hora juega Portugal HOY? Revisa los horarios, según tu país.
¿A qué hora juega Portugal vs. Uzbekistán HOY por Mundial 2026?
El partido Portugal vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 comienza a la 12:00 PM (hora peruana) y 11:00 AM (hora mexicana). Te dejamos todos los horarios, según país.
Horarios del Portugal vs. Uzbekistán
- Perú: 12:00 PM
- Colombia: 12:00 PM
- Ecuador: 12:00 PM
- Argentina: 2:00 PM
- Uruguay: 2:00 PM
- Brasil: 2:00 PM
- Paraguay: 2:00 PM
- Chile: 1:00 PM
- Venezuela: 1:00 PM
- Bolivia: 1:00 PM
- México: 11:00 AM
- Estados Unidos: 1:00 PM (GMT-4), 12:00 PM (GMT-5), 11:00 AM (GMT-6), 10:00 AM (GMT-7) y 9:00 AM (GMT-8).
- España: 7:00 PM
- Guatemala: 11:00 AM
- Nicaragua: 11:00 AM
- Costa Rica: 11:00 AM
- Panamá: 11:00 AM
- Honduras: 11:00 AM
- Puerto Rico: 11:00 AM
- República Dominicana: 11:00 AM
Canales TV que transmiten Portugal vs. Uzbekistán EN VIVO por Mundial 2026
El Portugal vs. Uzbekistán por la fecha 2 del Grupo K del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+ en Perú por cable y streaming.
Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Portugal será televisado por DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. Por otro lado, en México el partido será transmitido a través de Azteca 7 y ViX.
En España, el partido de la selección argentina se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
¿Dónde ver Portugal vs. Uzbekistán ONLINE por Mundial 2026?
La partido entre Portugal vs. Uzbekistán será transmitido ONLINE por DGO, Disney+ Premium y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.