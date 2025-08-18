Horarios para ver el partido Real Madrid vs Osasuna por LaLiga | Foto: AFP
Real Madrid y Osasuna juegan este martes por la jornada inaugural de la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports. Para no perderte el esperado duelo, ten en cuenta a qué hora empieza. A continuación, descubre el horario confirmado de inicio de este compromiso.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?

El partido Real Madrid — Osasuna se juega hoy 19 de agosto de 2025, a partir de las 2:00 p. m. hora peruana. Mira la lista con los horarios por país.

  • Lima, Perú: 14:00 horas - 2:00 PM
  • Madrid, España: 21:00 horas - 9:00 PM
  • Buenos Aires, Argentina: 16:00 horas - 4:00 PM
  • CDM, México: 13:00 horas - 1:00 PM
  • Santiago, Chile: 15:00 horas - 3:00 PM
  • Caracas, Venezuela: 15:00 horas - 3:00 PM
  • Quito, Ecuador: 14:00 horas - 2:00 PM
  • Bogotá, Colombia: 14:00 horas - 4:00 PM
  • Nueva York, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM
  • Miami, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM

Canal para ver Real Madrid - Osasuna

  • Perú: DirecTV Sports
  • España: DAZN, Movistar Plus (LaLiga TV Bar)
  • México: Sky Sports
  • Estados Unidos: ESPN Plus (ESPN+)
  • Argentina: DirecTV Sports
  • Colombia: DirecTV Sports
  • Chile: DirecTV Sports
  • Venezuela: DirecTV Sports
  • Ecuador: DirecTV Sports

