Real Madrid y Osasuna juegan este martes por la jornada inaugural de la temporada 2025-2026 de LaLiga EA Sports. Para no perderte el esperado duelo, ten en cuenta a qué hora empieza. A continuación, descubre el horario confirmado de inicio de este compromiso.
¿A qué hora juega Real Madrid vs Osasuna?
El partido Real Madrid — Osasuna se juega hoy 19 de agosto de 2025, a partir de las 2:00 p. m. hora peruana. Mira la lista con los horarios por país.
- Lima, Perú: 14:00 horas - 2:00 PM
- Madrid, España: 21:00 horas - 9:00 PM
- Buenos Aires, Argentina: 16:00 horas - 4:00 PM
- CDM, México: 13:00 horas - 1:00 PM
- Santiago, Chile: 15:00 horas - 3:00 PM
- Caracas, Venezuela: 15:00 horas - 3:00 PM
- Quito, Ecuador: 14:00 horas - 2:00 PM
- Bogotá, Colombia: 14:00 horas - 4:00 PM
- Nueva York, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM
- Miami, EE. UU.: 15:00 horas - 3:00 PM
Canal para ver Real Madrid - Osasuna
- Perú: DirecTV Sports
- España: DAZN, Movistar Plus (LaLiga TV Bar)
- México: Sky Sports
- Estados Unidos: ESPN Plus (ESPN+)
- Argentina: DirecTV Sports
- Colombia: DirecTV Sports
- Chile: DirecTV Sports
- Venezuela: DirecTV Sports
- Ecuador: DirecTV Sports
