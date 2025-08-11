Real Madrid cierra su pretemporada con miras a LaLiga ante WSG Tirol en Austria. Para no perderte el partido amistoso, ten en cuenta a qué hora empieza. A continuación, descubre el horario confirmado de inicio de este compromiso.
Fecha y hora Real Madrid vs WSG Tirol
¿A qué hora es partido de Real Madrid vs WSG Tirol?
El partido Real Madrid vs WSG Tirol se juega el martes 12 de agosto a partir de las 12:00 p. m. (hora peruana). Mira la lista con los horarios por país.
- Lima, Perú: 12:00 horas
- Madrid, España: 19:00 horas
- Santiago, Chile: 13:00 horas
- Buenos Aires, Argentina: 14:00 horas
- Caracas, Venezuela: 13:00 horas
- Ciudad de México, México: 11:00 horas
- Quito, Ecuador: 12:00 horas
- Bogotá, Colombia: 12:00 horas
- Nueva York, EE. UU.: 13:00 horas
- Miami, EE. UU.: 13:00 horas
