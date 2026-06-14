La selección de Uruguay se enfrenta a Arabia Saudita este lunes 15 de junio por el grupo H del Mundial 2026 en el Hard Rock Stadium de Miami. La Celeste parte como favorita para llevarse los tres puntos en su debut en la Copa del Mundo 2026, enfrentándose a un rival que puede dar la sorpresa de la jornada. El equipo de Marcelo Bielsa intentará empezar de la mejor manera su camino en la cita mundialista y reafirmar que puede ser candidato a instancias finales. ¿A qué hora juega Uruguay HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Uruguay vs Arabia Saudita desde el Hard Rock Stadium de Miami, este lunes 15 de junio por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita HOY por Mundial 2026?

El partido de Uruguay vs Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a las 7:00 PM (hora de Uruguay) y 5:00 PM (hora peruana). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Uruguay vs Arabia Saudita

Perú: 5:00 PM

Colombia: 5:00 PM

Ecuador: 5:00 PM

Argentina: 7:00 PM

Uruguay: 7:00 PM

Brasil: 7:00 PM

Paraguay: 7:00 PM

Chile: 6:00 PM

Venezuela: 6:00 PM

Bolivia: 6:00 PM

México: 4:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 5:00 PM (GMT-5), 4:00 PM (GMT-6), 3:00 PM (GMT-7) y 2:00 PM (GMT-8).

España: 00:00 M

Guatemala: 4:00 PM

Nicaragua: 4:00 PM

Costa Rica: 4:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 4:00 PM

Puerto Rico: 4:00 PM

República Dominicana: 4:00 PM

Canales TV que transmiten Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO por Mundial 2026

El Uruguay vs Arabia Saudita por la fecha 1 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de Canal 5 y DirecTV en Uruguay por señal abierta, cable TV y streaming. Por otro lado, en países como Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Paraguay, podrás ver el partido a través de DirecTV, Disney+ Premium y Paramount+. En México míralo por ViX.

En países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. En España, se puede ver el partido por DAZN y Movistar+.

Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Uruguay vs Arabia Saudita será transmitido ONLINE por Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.