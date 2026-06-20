Uruguay se enfrenta a Cabo Verde este domingo 21 de junio por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026 en el Estadio Miami. El equipo dirigido por Marcelo Bielsa empezó la Copa del Mundo con un empate amargo ante Arabia Saudita, a pesar de demostrar superioridad en gran parte del encuentro, no pudieron sacar los 3 puntos. Por otro lado, Cabo Verde le sacó un empate a la campeona de europa, España y buscará dar la sorpresa ante los charrúas. ¿A qué hora juega Uruguay HOY? Revisa los horarios, según tu país.

Revisa la hora del partido entre Uruguay vs. Cabo Verde desde el Estadio Miami, este domingo 21 de junio por la fecha 2 del grupo H del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Uruguay vs. Cabo Verde HOY por Mundial 2026?

El partido Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 comienza a las 5:00 PM (hora de Perú) y 7:00 PM (hora uruguaya). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios del Uruguay vs. Cabo Verde

Perú: 5:00 PM

Colombia: 5:00 PM

Ecuador: 5:00 PM

Argentina: 7:00 PM

Uruguay: 7:00 PM

Brasil: 7:00 PM

Paraguay: 7:00 PM

Chile: 6:00 PM

Venezuela: 6:00 PM

Bolivia: 6:00 PM

México: 4:00 PM

Estados Unidos: 6:00 PM (GMT-4), 5:00 PM (GMT-5), 4:00 PM (GMT-6), 3:00 PM (GMT-7) y 2:00 PM (GMT-8).

España: 12:00 AM

Guatemala: 4:00 PM

Nicaragua: 4:00 PM

Costa Rica: 4:00 PM

Panamá: 4:00 PM

Honduras: 4:00 PM

Puerto Rico: 4:00 PM

República Dominicana: 4:00 PM

Canales TV que transmiten Uruguay vs. Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026

El Uruguay vs. Cabo Verde por la fecha 2 del Grupo H del Mundial 2026 será transmitido a través de DirecTV, Paramount+, Disney+ Premium, Canal 5 y AUF TV en Uruguay por cable, señal abierta y streaming. Por otro lado, en Perú podrás ver el partido a través de DirecTV, América TV y Paramount+. Mientras que en el resto de Sudamérica, el partido de Estados Unidos será televisado por DirecTV, Paramount+ y Disney+ Premium. En México míralo por ViX.

En España, el partido de la selección paraguaya se podrá ver por televisión en DAZN y Movistar+. Posteriormente, para países como: Panamá, Puerto Rico, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y El Salvador, el partido va por Tigo Sports y otros canales locales, según el país. Y en Estados Unidos, lo transmite FOX Network, fuboTV, Telemundo, Tubi, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

¿Dónde ver Uruguay vs. Cabo Verde ONLINE por Mundial 2026?

La partido entre Uruguay vs. Cabo Verde será transmitido ONLINE por América TV GO, Disney+ Premium, DGO y Paramount+. Todas están disponibles en streaming para que lo veas desde tu PC, SmarTV, celular, tablet, etc.