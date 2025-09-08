¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia HOY? La Vinotinto va por la clasificación al repechaje que le permitiría luchar por la clasificación a la Copa del Mundo y quedar en el séptimo lugar de las Eliminatorias Sudamericana 2026. Al frente tendrá a una dura Colombia, que ya se encuentra clasificada al Mundial del 2026.

Venezuela llega de sufrir una dura derrota en Buenos Aires ante Argentina, cayeron goleados 3-0 y pusieron en riesgo su clasificación al repechaje, donde Bolivia se encuentra a 1 solo punto.

Repasa los horarios en el que juega Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Monumental de Maturín.

¿Cuándo juega Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas?

El partido de Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará este martes 9 de septiembre del 2025 en el estadio Monumental de Maturín.

¿A qué hora juega Venezuela vs. Colombia HOY?

La hora del partido entre Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 está programado para las 7:30 de la noche en horario colombiano.

Aquí te mostramos los horarios de otros países para que lo veas puntualmente:

México: 5:30 p.m.

Ecuador: 6:30 p.m.

Perú: 6:30 p.m.

Colombia: 6:30 p.m.

Bolivia: 7:30 p.m.

Venezuela: 7:30 p.m.

Chile: 7:30 p.m.

Estados Unidos (New York): 7:30 p.m.

Argentina: 8:30 p.m.

Paraguay: 8:30 p.m.

Uruguay: 8:30 p.m.

Brasil: 8:30 p.m.

España: 1:30 a.m. (miércoles 10 de septiembre)

¿Dónde juega Venezuela vs. Colombia por las Eliminatorias Sudamericanas

El partido de Venezuela vs. Colombia por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 se jugará en el Estadio Monumental de Maturín, que es un recinto de fútbol ubicado en la ciudad de Maturín, Monagas. Es el estadio más grande de Venezuela con un aforo de 51 796 espectadores.​Fue designado por la Conmebol como una de las sedes de la Copa América 2007, disputada en Venezuela.