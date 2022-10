Boca vs. Gimnasia EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido postergado de la jornada 23 de la Liga Profesional Argentina este jueves 20 de octubre del 2022 desde la 1:00 p.m. (horario peruano) en el estadio Juan Carmelo Zerillo.

Hace un par de semanas, el duelo entre los ‘Xeneizes’ y el ‘Lobo’ quedó suspendido apenas a los nueve minutos debido a incidentes en el exterior del coloso. Ello se trasladó al interior del escenario, pues afectó a los espectadores, jugadores, comandos técnicos y otros protagonistas. Ante ello, el árbitro detuvo las acciones y se reanudarán en La Plata.

¿A qué hora juega Boca vs. Gimnasia por la Liga Profesional?

Perú – 1:00 p.m.

Ecuador – 1:00 p.m.

Colombia – 1:00 p.m.

México – 1:00 p.m.

Venezuela – 2:00 p.m.

Bolivia – 2:00 p.m.

Argentina – 3:00 p.m.

Chile – 3:00 p.m.

Uruguay – 3:00 p.m.

Paraguay – 3:00 p.m.

Brasil – 3:00 p.m.

España – 8:00 p.m.

El contexto para Boca es diferente. El equipo de Hugo Ibarra perdió la punta del torneo, pero volverá a la cima si supera el compromiso pendiente. Para ello, el técnico ensayó modificaciones en la oncena: Jorge Figal, en la defensa, y Óscar Romero, en el medio, reemplazarán a Facundo Roncaglia y Cristian Medina, respectivamente.

De su lado, Gimnasia también anda necesitado porque un triunfo en casa los colocará en la Copa Libertadores de la siguiente temporada. Pero hay malestar en la interna porque el ‘Lobo’ vio acción en último lunes ante Argentinos y hay poco espacio para el descanso. “Es una locura jugar con Boca en dos días”, expresó el DT Néstor Gorosito.

Boca vs. Gimnasia: canales de transmisión

En Argentina la división de la transmisión de todos los partidos del Torneo Liga Profesional está entre TNT Sports y ESPN Premium. Si te encuentras en el resto de Latinoamérica, cualquier partido de Boca y River es transmitido vía ESPN, sin excepción alguna. En este caso, para ver el partido Boca vs. Gimnasia puedes seguirlo a través de TNT Sports.

¿Dónde ver online el partido Boca vs. Gimnasia por la Liga Profesional?

Si quieres ver la transmisión online del partido entre Boca Juniors y Gimnasia deberás seguir la señal de TNT Sports Go o Star Plus. Recordemos que, si los partidos del Torneo Liga Profesional son transmitidos en territorio argentino vía TNT, solo podrás verlos a través de esa plataforma de streaming, mientras que todos los partidos que en Argentina son transmitidos vía ESPN Premium pueden ser vistos a través de Star Plus.

Boca vs. Gimnasia: posibles alineaciones del partido

Boca: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jorge Figal, Frank Fabra; Alan Varela, Pol Fernández, Juan Ramírez, Óscar Romero; Luca Langoni y Darío Benedetto.

Gimnasia: Rey, Piris, Fratta, Morales, Melluso, Enrique, Cardozo, Sosa, Muro, Lescano, Soldano.

¿Dónde jugarán Boca vs. Gimnasia por la Liga Profesional?