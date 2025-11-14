México y Uruguay se enfrentarán este sábado 15 de noviembre del 2025 por un nuevo partido amistoso FIFA en el estadio León. Bajo la dirección de Javier Aguirre, México encara este encuentro con la intención de evaluar nuevas variantes tácticas, observar desempeños individuales y fortalecer la identidad del plantel en un escenario de alto nivel competitivo. Uruguay, conocido por su intensidad, presión y solidez defensiva, representa una prueba ideal para medir el progreso del conjunto mexicano y ajustar detalles clave pensando en el torneo que el país coorganizará. Este partido no solo ofrece un parámetro deportivo importante, sino también una oportunidad para que ambos equipos continúen afinando su preparación con miras a los desafíos que se aproximan en el camino mundialista.

El partido de México vs Uruguay iniciará a las 8:00 p.m. de Perú, 7:00 p.m. de México, 10:00 p.m. de Uruguay. A continuación, te dejamos los horarios según tu país del amistoso que se llevará a cabo en el estadio León.

Revisa horarios y qué canal transmiten el partido de México vs Uruguay por partido amistoso FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming.

¿A qué hora juega México vs Uruguay HOY?

El partido de México vs Uruguay por amistoso FIFA, será este sábado 15 de noviembre del 2025 a las 7:00 p.m. (hora de México) en el estadio León.

Hora del partido, México vs Uruguay

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

Canal TV para ver México vs Uruguay EN VIVO

La transmisión del partido amistoso entre México vs Uruguay será transmisitido en TUDN, Canal 5 y Aztea 7 para todo México. En streaming lo podrás ver por Vix. Por otro lado, en Uruguay podrás ver el amistoso por AUF TV, DirecTV, Montecable, Cardinal TV, Flow TV, NS Eventos y TCC. En El Comercio también podrás seguir la transmisión del partido mediante el minuto a minuto.

México vs Uruguay EN VIVO

¿Dónde ver México vs Uruguay EN VIVO?

País Horarios Canal TV Streaming Costa Rica 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix El Salvador 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Guatemala 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Honduras 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Nicaragua 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Panamá 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Puerto Rico 7:00 p.m. TUDN, Azteca Deportes Vix Uruguay 10:00 p.m. DirecTV, Montecable, Cardinal TV, Flow TV, NS Eventos y TCC DGO y AUF TV México 7:00 p.m. TUDN, Azteca 7 y Canal 4 Vix Estados Unidos 8:00 p.m. TUDN, Univision y FOX Sports Vix

Horario, TV y dónde ver en vivo México vs Uruguay