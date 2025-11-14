Paraguay vuelve a las canchas este sábado 15 de noviembre del 2025 para enfrentar a Estados Unidos por un nuevo partido amistoso FIFA en el Subaru Park (Filadelfia). Este encuentro representa el tercer amistoso del equipo bajo la dirección de Gustavo Alfaro, después de sus partidos recientes ante Japón y Corea del Sur. Para Paraguay, el partido es una oportunidad para afinar tácticas, consolidar su plantilla y ganar ritmo competitivo de cara a la cita mundialista. La Albirroja ya se ha movilizado en territorio estadounidense: entrenó bajo bajas temperaturas en las instalaciones de la Universidad de Delaware, con 21 convocados presentes en la sesión preparatoria previa al choque. A continuación, te contamos los horarios y canales de transmisión para ver la pelea.

El partido de Paraguay vs Estados Unidos iniciará a las 5:00 p.m. de Perú, 7:00 p.m. de Paraguay, 5:00 p.m. de USA.

Revisa horarios y qué canal transmiten el partido de Paraguay vs Estados Unidos por partido amistoso FIFA. También conoce cómo verlo online por streaming. / PAUL MILLER

¿A qué hora juega Paraguay vs Estados Unidos HOY?

El partido de Paraguay vs Estados Unidos por amistoso FIFA, será este sábado 15 de noviembre del 2025 a las 7:00 p.m. (hora de Paraguay) en el Subaru Park.

Hora del partido, Paraguay vs Estados Unidos

México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Bolivia, Venezuela, Estados Unidos: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina, Brasi, Uruguay, Paraguay, Chile: 7:00 p.m.

7:00 p.m. España: 11:00 p.m.

Paraguay vs Estados Unidos / DANIEL DUARTE

Canal TV para ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO

¿Dónde ver Paraguay vs Estados Unidos EN VIVO?

País Horarios Canal TV Streaming Perú 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Colombia 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Ecuador 5:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Argentina 7:00 a.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Brasil 7:00 a.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Paraguay 7:00 a.m. Tigo Sports Tigo App Uruguay 7:00 a.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Chile 7:00 a.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Venezuela 6:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium Bolivia 6:00 p.m. Disney+ Premium Disney+ Premium México 4:00 p.m. ESPN Disney+ Premium Estados Unidos 5:00 p.m. Telemundo, Peacock, Universo, fuboTV, TNT y HBO Max Max

Horario, TV y dónde ver en vivo Paraguay vs Estados Unidos