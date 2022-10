Real Madrid y Barcelona se enfrentarán este domingo en una nueva edición de El Clásico de España, por la novena jornada de LaLiga Santander. Este duelo será por la punta de la tabla, dado que ambas escuadras están igualadas con 22 puntos, pero los ‘Azulgranas’ son líderes por mejor diferencia de goles. Conoce a qué hora será el partido y qué canal transmitirá.

¿A QUÉ HORA VER REAL MADRID vs. BARCELONA?

Real Madrid vs. Barcelona chocan este domingo 16 de octubre desde las 9:15 a. m. (hora peruana) y 11:15 a. m. (hora argentina), en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Conoce los horarios en Sudamérica y el mundo.

Estados Unidos – 7.15 a. m. hora de Los Ángeles

México – 8.15 a. m.

Estados Unidos – 9.15 a. m. hora de Texas

Perú – 9.15 a. m.

Ecuador – 9.15 a. m.

Colombia – 9.15 a. m.

Estados Unidos – 10.15 a. m. hora de Miami

Bolivia – 10.15 a. m.

Venezuela – 10.15 a. m.

Chile – 11.15 a. m.

Paraguay – 11.15 a. m.

Uruguay – 11.15 a. m.

Argentina – 11.15 a. m.

Brasil – 11.15 a. m.

Inglaterra - 3.15 p. m.

España – 4.15 p. m.

Italia – 4.15 p. m.





¿EN QUÉ CANAL VER REAL MADRID vs. BARCELONA?

El partido Real Madrid vs. Barcelona será transmitido por Directv Sports para Perú y Sudamérica, a excepción de Brasil (Star+). De la misma forma, el duelo será emitido por Directv GO, tanto en la aplicación como en la web.

Argentina: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Argentina

Brasil: Star+

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Sports App

Colombia: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Sports App

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru

España: DAZN, DAZN LaLiga

Estados Unidos: ESPN Deportes+, ESPN Deportes, ESPN+

Uruguay: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Venezuela





Real Madrid ha disputado 13 partidos oficiales a lo largo de la temporada y no ha perdido ninguno, aunque sí ha cedido dos empates (1-1 contra Osasuna, en LaLiga; y 1-1 frente a Shakhtar, por Champions League). La principal arma ofensiva del equipo en lo que va de la campaña es Vinícius, quien registra cinco goles y una asistencia; seguido de Rodrygo y Karim Benzema, cada uno con tres celebraciones.

Por su parte, Barcelona también ha mostrado fortaleza en este curso, pero ha perdido dos veces: 2-0 ante Bayern Munich y 1-0 contra Inter de Milán, ambos en Champions League. Precisamente, los dirigidos por Xavi Hernández vienen de igualar 1-1 con los ‘Nerazzurri’ en el Camp Nou, resultado que deja al club al borde de la eliminación de la Liga de Campeones. Los ‘Azulgranas tratarán de recuperarse anímicamente en este choque especial y Robert Lewandowski, con nueve tantos en LaLiga Santander, comandará la escuadra.





HISTORIAL DEL REAL MADRID vs. BARCELONA

Desde febrero del 2019, los partidos Real Madrid vs. Barcelona se dieron en 10 ocasiones, dejando un saldo parejo: cuatro triunfos para cada lado y dos empates. No obstante, una de esas igualdades acabó en victoria de los ‘Merengues’ (en prórroga).

23-07-2022: Real Madrid 0-1 Barcelona - Amistoso

20-03-2022: Real Madrid 0-4 Barcelona - LaLiga Santander

12-01-2022: Barcelona 2-3 Real Madrid (prórroga, tras 2-2) - Supercopa

24-10-2021: Barcelona 1-2 Real Madrid - LaLiga Santander

10-04-2021: Real Madrid 2-1 Barcelona - LaLiga Santander

24-10-2020: Barcelona 1-3 Real Madrid - LaLiga Santander

01-03-2020: Real Madrid 2-0 Barcelona - LaLiga Santander

18-12-2019: Barcelona 0-0 Real Madrid - LaLiga Santander

02-03-2019: Real Madrid 0-1 Barcelona - LaLiga Santander

27-02-2019: Real Madrid 0-3 Barcelona - Copa del Rey