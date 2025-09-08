Chile vs Uruguay se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO este martes 9 de septiembre por la fecha 18 de las Eliminatorias 2026. El partido se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos a las 6:30 p.m. (hora Perú), 7:30 (hora Chile) y 8:30 p. m. en Uruguay. Conoce los detalles para seguir las incidencias de este encuentro.

La Roja viene de caer en la jornada pasada ante Brasil por 3-0 en el Maracaná, y actualmente está última en la tabla de posiciones, con 10 puntos, quedando fuera de la próxima cita mundialista.

Por su parte, Uruguay llega a este cotejo tras golear por 3-0 a Perú, resultado que lo deja clasificado a la Copa del Mundo y ahora buscará cerrar de la mejor forma su participación en las Eliminatorias Sudamericanas.

Chile vs Uruguay EN VIVO vía Chilevisión por la última fecha de las Eliminatorias 2026: horario y dónde ver

A qué hora juegan Chile vs. Uruguay EN VIVO por la última fecha de las Eliminatorias 2026?

En Perú , a las 6:30 p. m.

, a las 6:30 p. m. En Bolivia , a las 6:30 p. m.

, a las 6:30 p. m. En Brasil , a las 8:30 p. m.

, a las 8:30 p. m. En Venezuela , a las 7:30 p. m.

, a las 7:30 p. m. En Colombia , a las 6:30 p. m.

, a las 6:30 p. m. En Chile , a las 7:30 p. m.

, a las 7:30 p. m. En Argentina , a las 8:30 p. m.

, a las 8:30 p. m. En Ecuador , a las 6:30 p. m.

, a las 6:30 p. m. En Uruguay , a las 8:30 p. m.

, a las 8:30 p. m. En Paraguay , a las 8:30 p. m.

, a las 8:30 p. m. En México (CDMX), a las 5:30 p. m.

(CDMX), a las 5:30 p. m. En Estados Unidos (Miami), a las 7:30 p. m.

(Miami), a las 7:30 p. m. En España, a la 01:30 a. m. (miércoles)

¿Dónde ver el Chile vs. Uruguay EN VIVO por las Eliminatorias 2026?

Si no te quieres perder el duelo entre Chile y Uruguay por la fecha 18 del camino rumbo al Mundial 2026, podrás seguir la transmisión en directo a través de Movistar Eventos 2, Chilevisión y El Canal del Fútbol.

Asimismo, el encuentro estará accesible vía streaming por la plataforma de Disney Plus en Chile. También, El Comercio te lleva los goles y todas las incidencias de este encuentro.

Chile vs. Uruguay: alineaciones posibles

Chile: Lawrence Vigouroux; Gabriel Suazo, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Fabián Hormazábal; Luciano Cabral, Ignacio Saavedra, Rodrigo Echeverría, Darío Osorio, Alexander Aravena; y Ben Brereton.

Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Joaquín Piquerez; Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Rodrigo Aguirre.