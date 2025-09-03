La emoción de las Eliminatorias Sudamericanas no se detiene, y este jueves 4 de septiembre, Paraguay se juega su última carta frente a Ecuador en un encuentro que promete intensidad y drama. El compromiso, correspondiente a la Jornada 17, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Con 24 puntos en la tabla, la Albirroja está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026. Del otro lado, el Tricolor llega con la tranquilidad de haber asegurado su boleto, pero con el deseo de cerrar con fuerza el camino clasificatorio.
¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?
- México (CDMX): 17:30
- Costa Rica: 17:30
- Panamá: 18:30
- Colombia: 18:30
- Ecuador: 18:30
- Perú: 18:30
- Venezuela: 19:30
- Bolivia: 19:30
- Chile: 19:30
- Estados Unidos (EST - Miami, Nueva York): 19:30
- Argentina: 20:30
- Uruguay: 20:30
- Brasil (Brasilia): 20:30
- Paraguay: 20:30
- España (Madrid): 01:30 (del viernes 5 de septiembre)
- Alemania: 01:30 (del viernes 5 de septiembre)
¿Dónde ver en vivo el partido Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias?
Si no te quieres perder el duelo entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 del camino rumbo al Mundial 2026, podrás seguir la transmisión en directo a través de Tigo Sports en sus diferentes señales: Canal 100 y Canal 710 en HD, además de Tigo Sports+, disponible en Canal 101 y Canal 711 HD.
Asimismo, el encuentro estará accesible vía streaming online desde las plataformas digitales de Tigo, para que puedas verlo desde tu celular, tablet o computadora, estés donde estés.
En qué otros canales ver el Paraguay vs. Ecuador
España: No hay televisión nacional asignada
Argentina: No hay televisión nacional asignada
Colombia: No hay televisión nacional asignada
Ecuador: Canal del Fútbol
Uruguay: Fanatiz International y Bet365
Venezuela: No hay televisión nacional asignada
Chile: No hay televisión nacional asignada
Bolivia: Tigo Sports
Paraguay: GEN
Perú: M+Deportes
Brasil: No hay televisión nacional asignada
México: No hay televisión nacional asignada
EEUU: Fanatiz
¿Cómo se jugará la fecha 16 de las Eliminatorias?
Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio
Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio
Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio
Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio
Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio
¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?
Uruguay vs. Perú
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Colombia vs. Bolivia
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Paraguay vs. Ecuador
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Argentina vs. Venezuela
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)
Brasil vs. Chile
Fecha: jueves 4 de septiembre |
Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)