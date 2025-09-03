La emoción de las Eliminatorias Sudamericanas no se detiene, y este jueves 4 de septiembre, Paraguay se juega su última carta frente a Ecuador en un encuentro que promete intensidad y drama. El compromiso, correspondiente a la Jornada 17, se disputará en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción. Con 24 puntos en la tabla, la Albirroja está obligada a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar al Mundial de 2026. Del otro lado, el Tricolor llega con la tranquilidad de haber asegurado su boleto, pero con el deseo de cerrar con fuerza el camino clasificatorio.

¿A qué hora juegan Paraguay vs Ecuador en vivo por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas?

México (CDMX): 17:30

17:30 Costa Rica: 17:30

17:30 Panamá: 18:30

18:30 Colombia: 18:30

18:30 Ecuador: 18:30

18:30 Perú: 18:30

18:30 Venezuela: 19:30

19:30 Bolivia: 19:30

19:30 Chile: 19:30

19:30 Estados Unidos (EST - Miami, Nueva York): 19:30

19:30 Argentina: 20:30

20:30 Uruguay: 20:30

20:30 Brasil (Brasilia): 20:30

20:30 Paraguay: 20:30

20:30 España (Madrid): 01:30 (del viernes 5 de septiembre)

01:30 (del viernes 5 de septiembre) Alemania: 01:30 (del viernes 5 de septiembre)

¿Dónde ver en vivo el partido Paraguay vs. Ecuador por las Eliminatorias?

Si no te quieres perder el duelo entre Paraguay y Ecuador por la fecha 17 del camino rumbo al Mundial 2026, podrás seguir la transmisión en directo a través de Tigo Sports en sus diferentes señales: Canal 100 y Canal 710 en HD, además de Tigo Sports+, disponible en Canal 101 y Canal 711 HD.

Asimismo, el encuentro estará accesible vía streaming online desde las plataformas digitales de Tigo, para que puedas verlo desde tu celular, tablet o computadora, estés donde estés.

En qué otros canales ver el Paraguay vs. Ecuador

España: No hay televisión nacional asignada

Argentina: No hay televisión nacional asignada

Colombia: No hay televisión nacional asignada

Ecuador: Canal del Fútbol

Uruguay: Fanatiz International y Bet365

Venezuela: No hay televisión nacional asignada

Chile: No hay televisión nacional asignada

Bolivia: Tigo Sports

Paraguay: GEN

Perú: M+Deportes

Brasil: No hay televisión nacional asignada

México: No hay televisión nacional asignada

EEUU: Fanatiz

La Albirroja y La Tri protagonizan un duelo clave rumbo al Mundial 2026 en Asunción. (Foto: AFP)

¿Cómo se jugará la fecha 16 de las Eliminatorias?

Bolivia 2-0 Chile | 10 de junio

Uruguay 2-0 Venezuela | 10 de junio

Argentina 1-1 Colombia | 10 de junio

Brasil 1-0 Paraguay | 10 de junio

Perú 0-0 Ecuador | 10 de junio

¿Cómo se jugará la fecha 17 de las Eliminatorias?

Uruguay vs. Perú

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Colombia vs. Bolivia

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Paraguay vs. Ecuador

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Argentina vs. Venezuela

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 20:30 (ARG/URU) 19:30 (CHI) 18:30 (COL/ECU/PER)

Brasil vs. Chile

Fecha: jueves 4 de septiembre |

Hora: 21:30 (ARG/URU) 20:30 (CHI) 19:30 (COL/ECU/PER)