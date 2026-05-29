PSG y Arsenal buscan la gloria en Budapest, ambos equipos se enfrentarán este sábado 30 de mayo por la final de Champions League 2026 en el Puskás Aréna, en un duelo que promete buen futbol y mucha intensidad por parte de ambos equipos. Los ‘Gunners’ y parisinos fueron campeones en sus respectivas ligas y esperan cerrar la temporada de la mejor manera levantando la ‘Orejona’. ¿A qué hora juegan por la final de Liga de Campeones? El partido comienza a las 11:00 AM de Perú. Te dejamos todos los horarios del partido, para que revises la guía según tu país.

Revisa la hora de la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal desde el Puskás Aréna este sábado 30 de mayo.

¿A qué hora juegan PSG vs Arsenal HOY por final de Champions League 2026?

El partido PSG vs Arsenal por la final de la Champions League 2026 comienza a las 11:00 AM (hora peruana) y 10:00 AM (hora de CDMX). Te dejamos todos los horarios, según país.

Horarios de la final de Champions League 2026

Perú: 11:00 AM

Colombia: 11:00 AM

Ecuador: 11:00 AM

Argentina: 1:00 PM

Uruguay: 1:00 PM

Brasil: 1:00 PM

Paraguay: 1:00 PM

Chile: 12:00 PM

Venezuela: 12:00 PM

Bolivia: 12:00 PM

México: 10:00 AM

10:00 AM Estados Unidos: 12:00 PM (GMT-4), 11:00 AM (GMT-5), 10:00 AM (GMT-6), 9:00 AM (GMT-7) y 8:00 AM (GMT-8).

12:00 PM (GMT-4), 11:00 AM (GMT-5), 10:00 AM (GMT-6), 9:00 AM (GMT-7) y 8:00 AM (GMT-8). España: 6:00 PM

6:00 PM Guatemala: 10:00 AM

Nicaragua: 10:00 AM

Costa Rica: 10:00 AM

Panamá: 10:00 AM

Honduras: 10:00 AM

Puerto Rico: 10:00 AM

República Dominicana: 10:00 AM

Canales TV que transmiten PSG vs Arsenal EN VIVO por Champions League 2026

El PSG vs Arsenal por la final de la Champions League 2026 será transmitido a través de ESPN en Perú, Colombia, Ecuador, Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Por otro lado, en México podrás ver la final a través de FOX One, TNT Sports y HBO Max. Mientras que en España, podrás seguir la transmisión por televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Finalmente, en Estados Unidos lo pasa TUDN, DAZN y Univision.

Revisa la hora de la final de la Champions League 2026 entre PSG y Arsenal desde el Puskás Aréna este sábado 30 de mayo.

¿Dónde ver PSG vs Arsenal ONLINE por Champions League 2026?

La final entre PSG vs Arsenal por Champions League será transmitida ONLINE por Disney+ Premium para toda Sudamérica. Para México, la transmisión por streaming estará a cargo de HBO Max, Fox One y TNT, y en España a través de Movistar Plus. Finalmente, en Estados Unidos lo podrás ver en Paramount+.