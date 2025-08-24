Real Madrid suma seis puntos tras jugarse la segunda fecha de LaLiga (Captura).
Vinícius Jr. demostró que en poco tiempo puede ser decisivo en la cancha. El brasileño ingresó en el complemento y dejó su huella en el marcador: anotó el 3-0 del Real Madrid vs. Real Oviedo y respondió con un gesto a los hinchas rivales que lo insultaban desde la tribuna. Tras anotar el último gol del partido, ‘Vini’ respondió extendiendo dos dedos de su mano derecha. “A segunda”, se le ve decir según las imágenes. Además, el delantero del conjunto blanco otorgó una asistencia a Kylian Mbappé, quien celebró su gol junto a él.

