Vinícius Jr. demostró que en poco tiempo puede ser decisivo en la cancha. El brasileño ingresó en el complemento y dejó su huella en el marcador: anotó el 3-0 del Real Madrid vs. Real Oviedo y respondió con un gesto a los hinchas rivales que lo insultaban desde la tribuna. Tras anotar el último gol del partido, ‘Vini’ respondió extendiendo dos dedos de su mano derecha. “A segunda”, se le ve decir según las imágenes. Además, el delantero del conjunto blanco otorgó una asistencia a Kylian Mbappé, quien celebró su gol junto a él.

¡¡LA FRUTILLA DEL POSTRE!! Vinicius anota sobre el final el 3-0 de Real Madrid ante Real Oviedo. ¡Atención al picante festejo del brasileño!



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/c5UIWB3Nmt — SportsCenter (@SC_ESPN) August 24, 2025

****************

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.