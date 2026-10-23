Verón celebró las clasificaciones de Boca y Estudiantes, pero dejó un mensaje sobre el fútbol argentino. Foto: Instagram
Verón celebró las clasificaciones de Boca y Estudiantes, pero dejó un mensaje sobre el fútbol argentino. Foto: Instagram
Por Redacción EC

Juan Sebastián Verón se pronunció sobre las clasificaciones de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata a las finales de las competiciones de la CONMEBOL y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación del fútbol argentino. El dirigente destacó la importancia de estos resultados frente a los equipos brasileños, pero advirtió que el esfuerzo deportivo no es suficiente si no está acompañado de cambios estructurales.

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