Juan Sebastián Verón se pronunció sobre las clasificaciones de Boca Juniors y Estudiantes de La Plata a las finales de las competiciones de la CONMEBOL y aprovechó la ocasión para reflexionar sobre la situación del fútbol argentino. El dirigente destacó la importancia de estos resultados frente a los equipos brasileños, pero advirtió que el esfuerzo deportivo no es suficiente si no está acompañado de cambios estructurales.

Las declaraciones del presidente de Estudiantes llegaron después de una semana especial para el fútbol argentino, con Boca Juniors instalado en la final de la Copa Sudamericana y el conjunto platense como representante argentino en la definición de la Copa Libertadores. Para Verón, estos logros demuestran que es posible competir internacionalmente, aunque también exponen las dificultades que enfrentan los clubes del país.

Verón y su reflexión sobre el esfuerzo para competir contra Brasil

Consultado sobre lo que representan las clasificaciones de ambos equipos, Verón sostuvo que afrontar partidos de esta magnitud exige un esfuerzo extraordinario, especialmente ante rivales brasileños, que suelen contar con importantes recursos deportivos y económicos.

“Bueno, muchísimo. Digo, nosotros, un partido así lo tenés que jugar de esa forma. Al 110, no, no... Y eso, fíjate vos que para mí... A veces el 110 no alcanza. No te alcanza. Pero bueno, yo creo que para el fútbol argentino es importante”, expresó.

Con estas palabras, el dirigente reconoció el valor de las actuaciones de Boca y Estudiantes, pero también dejó entrever que la exigencia de los torneos internacionales obliga a los equipos argentinos a dar más de lo habitual para alcanzar sus objetivos.

"PARA EL FÚTBOL ARGENTINO ES IMPORTANTE. SI MEJORARA, PODRÍAMOS VER MUCHO MÁS DE ESTO PARA PODER COMPETIR" ✍️ Juan Sebastián Verón sobre la clasificación de Boca y Estudiantes a las finales de CONMEBOL #Sudamericana y #Libertadores 📺 ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/HPdTJTdpaI — SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2026

“Necesita una mejora en todos los aspectos”: el reclamo de Verón

Más allá de celebrar los resultados, Verón consideró que el fútbol argentino necesita mejoras profundas para sostener su competitividad en el escenario sudamericano. En su análisis, las clasificaciones no deberían utilizarse como argumento para ignorar los problemas que afectan a los clubes y a las competiciones locales.

“Pero si mejorara, podríamos ver mucho más de esto. Necesita una mejora en todos los aspectos. Para poder competir, yo lo vengo diciendo hace rato”, manifestó.

El exfutbolista apuntó así a la necesidad de revisar las condiciones en las que se desarrolla el fútbol argentino. Su postura es que los éxitos internacionales pueden ser más frecuentes si los clubes cuentan con una estructura que les permita prepararse y competir en mejores condiciones.

Juan Sebastián Verón es el actual vicepresidente de Estudiantes de La Plata. (Foto: AFP)

Planificación, recursos y organización: las claves para el fútbol argentino

Verón también advirtió sobre el riesgo de interpretar las clasificaciones como una prueba de que el sistema actual funciona sin inconvenientes. Para el presidente de Estudiantes, los resultados positivos deben servir como punto de partida para impulsar cambios y no como motivo para postergar las reformas necesarias.

“Y ojalá que estas cosas no se utilicen con ‘vieron qué’, sino que obviamente se puede con una buena planificación, con un buen equipo, pero también necesitas recursos. Y una buena organización en los campeonatos. Y eso es lo que nos falta a nosotros”, concluyó.

De esta manera, Verón puso el foco en tres factores fundamentales: la planificación deportiva, la disponibilidad de recursos y la organización de los campeonatos. A su juicio, estos elementos son necesarios para que los equipos argentinos puedan competir con mayor regularidad frente a las potencias brasileñas.

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