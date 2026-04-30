Por Redacción EC

El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, mostró su molestia tras el empate 1-1 frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, apuntando directamente a las condiciones del campo de juego en Asunción. El técnico portugués consideró que hubo factores externos que influyeron en el desarrollo del partido.

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