El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, mostró su molestia tras el empate 1-1 frente a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, apuntando directamente a las condiciones del campo de juego en Asunción. El técnico portugués consideró que hubo factores externos que influyeron en el desarrollo del partido.

Uno de los principales reclamos fue la reducción del ancho del terreno, una decisión tomada por el club local que generó sorpresa en el equipo brasileño. “Nunca en mi vida había visto algo así. Es la primera vez… hay que preguntarle a la Conmebol”, expresó con evidente incomodidad, cuestionando la medida adoptada.

Ferreira también dejó una frase que rápidamente se volvió viral por su tono crítico. “¿Sabes en qué siglo estamos? No tengo nada más que decir”, lanzó en conferencia, reflejando su incredulidad ante una práctica que, si bien es poco común, está dentro del reglamento vigente.

Um fato incomum irritou Abel Ferreira no empate do Palmeiras: o time paraguaio diminuiu seu campo em quatro metros – dois de cada lado. pic.twitter.com/O9yOIneqds — Twit Palmeiras (@twitpalmeiras) April 30, 2026

Más allá de la queja, el DT evitó profundizar en la polémica para no exponerse a sanciones, recordando antecedentes recientes con el organismo sudamericano. Sin embargo, dejó claro su malestar por lo ocurrido, en un debate que reabre la discusión sobre los límites reglamentarios y la equidad en la Copa Libertadores.