Luego de que la FIFA resuelva el caso Byron Castillo, tras la denuncia de la ANFP (Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile) por supuesta identificación falsa, el abogado del futbolista, Andrés Holguín, confirmó a los medios ecuatorianos que demandarán a la ANFP por daños y perjuicios.

“El ofrecimiento de Byron en su contrato, que pudo haber sido un valor en enero. La plata que perdió Byron quedándose estos meses en Ecuador, todo eso podría darnos un número en lo deportivo. Falta el valor del daño moral y psicológico que se le causó al jugador, que es más difícil de comprobar, pero hay fórmulas para hacerlo y debemos ver dónde vamos a demandar para saber cuánto vamos a pedir”, expresó.

“Una demanda de daños y perjuicios, es una de las demandas más complicadas porque es difícil comprobar daños morales. Tenemos la suerte de que estamos hablando de un futbolista y por muy cruel que suene, un futbolista tiene precio, a diferencia de una persona común y corriente, como nosotros. Eso nos ayuda bastante”, agregó.

“Byron pudo ser vendido en el libro de pases anterior, en enero, pero a raíz de todas estas cosas es que se complicó todo. Ahí podemos tener un posible criterio para avaluar la demanda. Lo que ofrecían por Byron en diciembre y lo que terminaron pagando por él”, finalizó.

Byron Castillo: “Quiero jugar el Mundial”

El futbolista fue presentado oficialmente como refuerzo de León y señaló que el equipo mexicano le ayudará a mantener el nivel para ser parte de la selección de Ecuador que disputará el Mundial de Qatar.

“Depende cómo me vaya en el campo de juego. También quiero jugar el Mundial, tengo fe de lo que está pasando”, explicó ante los medios de comunicación.

“Tengo un compañero en la selección, Ángel Mena, que me había hablado cosas lindas del León, el compañerismo que hay. Es un club grande en México y aquí cumplo mi sueño de salir de Ecuador”, añadió el veloz zaguero de 23 años.

Byron, de quien los chilenos aseguran que nació en Colombia y ha jugado con documentación irregular en la selección ecuatoriana, destacó en Barcelona por su capacidad para atacar sin descuidar su labor defensiva en la banda.

“Ha llegado el momento de la calma. En este tiempo he tenido mucha gente cercana a mí que me ha apoyado en todo, estoy positivo, he dejado atrás (la denuncia de Chile) y estoy en el presente”, comentó.

VIDEO RECOMENDADO Obras aún realizándose y varias cuestiones por ser resueltas sobre los precios y las condiciones de los visitantes: es parte del paisaje en Qatar a 200 días del pitido inicial del primer Mundial de fútbol en un país árabe, del 21 de noviembre al 18 de diciembre. (Fuente: AFP)