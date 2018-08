AC Milan vs. AS Roma: juegan por la fecha 3 de la Serie A de Italia AC Milan vs. AS Roma se verán las caras este viernes (EN VIVO ONLINE desde la 1:30 p.m. hora peruana) por la jornada 3 de la Serie A de Italia en San Siro

AC Milan recibe a la Roma por la tercera jornada de la Serie A | Foto: Twitter AC. Milan / AS. Roma