Un mensaje por WhatsApp a las ocho de la mañana le dio la peor noticia que podía leer: Freddy Rincón, su gran amigo, sufrió un accidente automovilístico en Cali. Lo que vino después es lo que todos sabemos: el ídolo colombiano está en Unidad de Cuidados Intensivos luchando por su vida. “¿Cómo es no? En un minuto…”, nos dice al otro lado del teléfono Roberto Palacios. Al ‘Chorri’ se le nota la tristeza al hablar de su amigo, no lo puede ocultar en esta charla con DT El Comercio al recordar los momentos que compartieron, dentro del campo enfrentándose o fuera siendo comentaristas en el programa “El rincón del fútbol” que se transmite por YouTube.

—¿Qué es lo último que sabes de la situación de Freddy Rincón?

Hasta ayer sabía que tenía muerte cerebral y estaban esperando que su hijo decidiera desconectarlo para que Freddy pueda descansar. El problema es que hay muchas noticias falsas, otros dicen que ya falleció. Ahora estoy tratando de comunicarme con su familia para saber la verdad. Es una noticia bastante triste, justo cuando teníamos una amistad muy bonita que se unió con el programa… la verdad es que uno lo siente, es como un golpe.

—Es increíble cómo la vida puede cambiar en un segundo, ¿no?

Sí. Hoy, con lo que también pasamos con la pandemia, hay que tratar siempre de cuidarnos que es lo principal. Después hay que disfrutar el momento que Dios nos permite compartir con nuestra familia, que son los que siempre estarán con nosotros, en las buenas y en las malas. Eso yo lo entendí siempre desde muy chico porque me lo inculcaron. ¿C ómo es no? En un minuto se puede perder la vida.

—¿Cómo se enteró del accidente?

Nosotros tenemos un programa en YouTube llamado “El rincón del fútbol” que sale los lunes y jueves. Justo la persona encargada de todos los detalles me manda el enlace de lo que había podido ver en las noticias de Colombia sobre el accidente que tuvo Freddy. Ahí me entero. Eran las ocho de la mañana creo. Agarro mi teléfono, busco y no lo podía creer.

—Fue como un baldazo de agua fría…

Sí. Aparte de eso, era un hombre fuerte, sano y con esa chispa que siempre lo caracterizó. No lo podía creer la verdad. Fue un momento muy duro.

—¿Cómo nace la amistad entre ambos? Nunca jugaron juntos…

En la etapa de futbolistas que coincidimos en Brasil. Cuando yo llegué a Cruzeiro en el 97, él ya era figura ahí. Era uno de los pocos, creo que había cinco extranjeros en el fútbol brasileño. En ese tiempo no necesitaban -ahora tampoco- y eran muy nacionalistas. Ahí las veces que nos hemos enfrentado siempre nos hemos abrazado, nos dábamos la mano. Ahí empezó a crecer la amistad porque el hecho que seamos de distintos países no quiere decir que no podemos ser amigos.

—¿Y cómo nace el programa “El rincón del fútbol” en el que estaban?

Fue la idea de un amigo empresario de Guayaquil con un periodista ecuatoriano. La idea era armar un programa internacional que no solo se vea en Ecuador, sino que llegue a distintas partes del mundo. Entonces buscó a los más representativos. Como era amigo también de Freddy Rincón, se comunicó con él primero y luego conmigo.

—¿Cómo es Freddy Rincón como persona?

Una gran persona, con una calidad humana increíble, de eso nadie puede dudar. Un gran amigo mío. Como comentarista sí era directo, frentero, no se callaba nada.

—¿Tienes algún recuerdo con él?

Solo la foto que me tomé hace poco. Como futbolista nunca nos tomamos fotos juntos. Pero sí tengo un recuerdo cuando jugamos un Perú-Colombia. Fuimos al choque y yo, con este cuerpecito, lo pude tumbar, ja ja ja. Me adelanté a lo que podía hacer, lo anticipé porque si él llegaba armado me iba a lanzar como tres cuadras.

—Esa generación colombiana con Rincón, el ‘Pibe’ Valderrama, Asprilla, Higuita marcó una época, ¿no?

Claro, por su puesto. Imagínate a qué selección hemos enfrentado, la mejor de Colombia en su historia. El Pibe, Leonel Álvarez, Asprilla, Rincón, Higuita… ¡Uff! ¡Qué selección tenían!

—¿Crees que en el fútbol muchas veces esperar a que pase algo malo para recordar y valorar al ídolo?

La verdad es que lamentablemente no saben valorar lo que uno ha hecho y lo que uno puede ayudar a que los jóvenes vayan por un camino de éxitos, para que los errores que nosotros cometimos no lo repitan y nuestras virtudes las mejores. A veces los dirigentes no se dan cuenta de eso. El ídolo ayuda muchísimo en los clubes porque el respeto ganado siempre va a estar. Lo tuve en Cristal hasta que cambiaron de dueños, pero es importante que los clubes siempre tengan un referente y nos los dejen de lado.

—¿Debería haber un homenaje ahora para Freddy Rincón?

Lo ideal es que lo hagan en vida para que pueda sentir el cariño y aprecio. Freddy es un gran deportista que debió haber tenido reconocimientos como el ‘Pibe’ Valderrama y no esperar a que esté delicado para darle un homenaje como se merece. Gracias a Dios la gente me hace sentir que soy una persona muy querida y así tengo la tranquilidad de que cuando me tenga que ir, me iré en paz.

—¿A la altura de qué jugadores estaba Rincón?

A la altura de los más grandes como Valderrama. El ‘Pibe’ no jugaba solo en el mediocampo de Colombia, tenía a su lado a Rincón que subía y bajaba, además de jugar muy bien. Freddy es un ídolo del fútbol colombiano. Ellos ayudaron a que el fútbol colombiano mejore. ¿Qué selección ayudó a que Colombia sea mejor vista? Ellos, pues. Hizo famosa a Colombia.

—Dejando de lado el tema de Rincón, esperando que ojalá pueda mejorar y pasando a la selección peruana. ¿Con cuántas posibilidades nos ves en el Mundial?

Muchísimas, hermano. No tengo temor con quién nos tengamos que enfrentar: si es Emiratos Árabes o Australia. La posibilidad de ir al Mundial está en nuestras manos y creo que no tiene por qué preocuparnos el rival. Es prepararnos bien, llegar bien y salir al campo y disfrutar de ese momento que Dios no está brindando nuevamente. Entonces creo que debemos dejar de hablar con quién nos tocará, nos desgastamos y perdemos tiempo. De lo que debemos hablar es que los chicos lleguen bien preparados, con ritmo de competencia.