Achraf Hakimi, actualmente en las filas del PSG, será juzgado por un presunto delito de violación tras una denuncia presentada por una mujer en febrero de 2023. La decisión fue tomada por una jueza instructora en la región parisina, en línea con la solicitud de la Fiscalía de Nanterre, que consideró que había indicios suficientes para llevar el caso ante un tribunal penal. Hakimi ha negado rotundamente las acusaciones desde que se conocieron los hechos y sostiene que son falsas.

“Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras”, expresó Hakimi en redes sociales sobre esta situación.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

Las autoridades francesas iniciaron la investigación tras la declaración de una joven que denunció haber sido agredida en el domicilio del jugador en Boulogne-Billancourt. La pesquisa se extendió durante meses mientras se recopilaba evidencia y se analizaban declaraciones, mensajes y otros elementos que ahora formarán parte del proceso judicial.

Según los informes judiciales, la denuncia fue presentada por una mujer que habría conocido a Hakimi a través de redes sociales y acudió a su residencia en febrero de 2023. Ahí, aseguró que el futbolista cometió el presunto delito, lo que motivó a la víctima a denunciarlo ante la policía en marzo de ese año.

Posibles consecuencias

La posible condena para Hakimi, de ser encontrado culpable, podría implicar una pena de prisión que puede alcanzar hasta 15 años en Francia. La defensa del jugador ha cuestionado elementos de la investigación y resaltado lo que considera fallas probatorias.

El caso también ha suscitado debates más amplios sobre el tratamiento de denuncias de violencia sexual en el deporte profesional, la presunción de inocencia y los procedimientos judiciales en Francia. Mientras tanto, Hakimi continúa sus compromisos deportivos con el PSG y la selección de Marruecos, aunque su futuro competitivo y contractual podría verse afectado por el avance del proceso.

