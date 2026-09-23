Por Redacción EC

Achraf Hakimi se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia, desestimó de manera definitiva el último recurso de apelación presentado por la defensa del lateral derecho del PSG, validando de forma irreversible su envío a juicio oral bajo el cargo de presunta violación.

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