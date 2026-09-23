Achraf Hakimi se sentará finalmente en el banquillo de los acusados. El Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Francia, desestimó de manera definitiva el último recurso de apelación presentado por la defensa del lateral derecho del PSG, validando de forma irreversible su envío a juicio oral bajo el cargo de presunta violación.

Con este fallo, la justicia agota la vía de los recursos preliminares y ordena que el deportista de 27 años responda ante un Tribunal de lo Criminal, la jurisdicción reservada para los delitos más graves en el sistema penal francés.

El origen del caso

La investigación formal contra el jugador se inició en marzo de 2023, luego de que una joven —que en aquel momento tenía 24 años— acudiera a una comisaría de la periferia parisina para relatar una agresión sexual sufrida en el domicilio del futbolista, ubicado en Boulogne-Billancourt. Según la denuncia, el contacto inicial se produjo a través de la red social Instagram semanas antes de la presunta agresión, ocurrida a finales de febrero de ese año.

Pese a que la víctima manifestó inicialmente que no deseaba presentar una denuncia formal debido al impacto mediático, el Ministerio Público de Nanterre decidió actuar de oficio ante la gravedad de las declaraciones reportadas.

Estrategia de defensa y presunción de inocencia

A lo largo de los últimos tres años, el equipo legal de Hakimi ha mantenido una postura de rechazo categórico frente a las acusaciones. Su defensa sostiene que las interacciones físicas fueron completamente consensuadas y que el caso responde a una presunta maniobra de extorsión económica en contra de la estrella del fútbol internacional.

Durante las fases previas del proceso, los abogados del defensor intentaron desestimar la imputación utilizando diversos elementos probatorios, entre los que se incluyeron referencias a testimonios de su excompañero de club, Kylian Mbappé, en un intento por desacreditar la versión de la demandante y ratificar el consentimiento. No obstante, los magistrados consideraron que existen indicios suficientes para que el caso se resuelva en un debate oral público.

El impacto deportivo y los plazos judiciales

El proceso penal se llevará a cabo ante la corte penal del departamento de Altos del Sena. Aunque el tribunal aún no ha fijado el calendario oficial para el inicio de las audiencias, fuentes jurídicas locales estiman que el juicio oral podría arrancar a comienzos de 2027, debido a la carga procesal de la sede judicial de Nanterre.

Por su parte, el París Saint-Germain ha evitado pronunciarse sobre el fondo del dictamen judicial y se ha limitado a expresar su respeto por los tiempos de la justicia, reafirmando que el jugador sigue amparado por el principio constitucional de presunción de inocencia. Hakimi continúa habilitado para entrenar y disputar competiciones oficiales tanto con el conjunto parisino como con la selección de Marruecos hasta que se emita un veredicto definitivo.