Achraf Hakimi se mostró feliz por la visita de Kylian Mbappé durante la participación de Marruecos en la Copa Africana de Naciones 2025. El lateral del PSG contó que el delantero francés aprovechó su estadía para empaparse del ambiente local y seguir de cerca el desempeño del seleccionado marroquí en el torneo continental.

“Ha sido genial ver a Mbappé aquí en Marruecos. ¡Ama nuestro país!”, comentó el defensor tras el partido, resaltando el entusiasmo con el que el atacante vivió su paso por territorio africano. Según Hakimi, el ahora jugador del Real Madrid quedó especialmente impresionado por las tradiciones y el recibimiento que encontró.

El internacional marroquí añadió que Mbappé disfrutó distintos aspectos de la cultura local, en especial la gastronomía. “Le gusta Marruecos, también le encanta nuestra comida… Estoy muy feliz de verle”, señaló ante la prensa, subrayando el vínculo cercano que mantiene con el delantero francés.

Durante la visita, Mbappé también analizó el rendimiento del equipo en el campo. Hakimi reveló que el atacante valoró positivamente el nivel mostrado frente a Mali y destacó el funcionamiento colectivo del plantel en esta etapa del torneo.

“También le gustó nuestra actuación y dijo que podemos ganar absolutamente la AFCON”, confesó el lateral, dando cuenta de la confianza que el francés transmitió en una conversación privada sobre las opciones del seleccionado marroquí en la recta decisiva del certamen.

👀🇲🇦 ¡MBAPPÉ MODO MARRUECOS!



Kylian Mbappé presente en el estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat… ¡y con la camiseta de Marruecos de Hakimi puesta! 😮🔥



¿Mensaje 👀 o simple apoyo a su hermano del alma?#Mbappé #Hakimi #Marruecos #AFCON #FootballVibes #FútbolAfricano #Viral pic.twitter.com/UZcL1S0mQO — Jean Paul | Futbol ⚽️🎖 (@jeanpaulft14) December 26, 2025

Las vacaciones de Kylian Mbappé

La presencia de Mbappé fue posible debido al periodo de descanso que atraviesa con el Real Madrid, pausa que se extenderá hasta enero de 2026. Este margen le permitió viajar y acompañar a sus amigos en un momento clave del calendario internacional.

Además de reencontrarse con Hakimi, el delantero siguió de cerca la actuación de Brahim Díaz, compañero suyo en el club blanco. El mediapunta fue titular con Marruecos y dejó buenas sensaciones en los minutos que disputó, confirmando su aporte al equipo en la Copa África.