Adalberto Carrasquilla habló sobre su compañero Piero Quispe, quien atraviesa un momento de incertidumbre por la posibilidad de salir de Pumas. El jugador panameño comentó que aún no hay nada confirmado sobre su futuro, pero resaltó que, sea cual sea la decisión que tome, siempre le deseará lo mejor porque es un gran futbolista y también una buena persona dentro del vestuario. “No sé qué va a pasar, pero de corazón le deseo lo mejor, ya sea que se quede o que le toque salir”, declaró el mediocampista.

El panameño también aprovechó para darle un consejo a Quispe, pidiéndole que siga trabajando, que continúe madurando y creciendo en su carrera profesional. Considera que el peruano tiene un enorme potencial y que lo más importante es que se mantenga enfocado en su desarrollo. “Le diría que siga mejorando y madurando, que se concentre en crecer como jugador”, agregó Carrasquilla al referirse a su compañero.

En cuanto al equipo, Carrasquilla dejó en claro que el objetivo principal no es simplemente llegar a la Liguilla, sino luchar por la octava estrella de la institución. Subrayó que Pumas tiene que apuntar a lo más alto y que la ambición del plantel es competir siempre por el título, manteniéndose entre los equipos grandes del fútbol mexicano. “No nos conformamos con clasificar, queremos pelear por el campeonato”, señaló el futbolista panameño.

El jugador explicó también que, a pesar de que los resultados no siempre han sido favorables, el grupo no siente presión excesiva. En su opinión, lo que hace falta es mejorar la definición en ataque y corregir algunos detalles, ya que confía en el potencial de la plantilla para recuperar el protagonismo en la Liga MX. “No sentimos presión, pero sí sabemos que tenemos que afinar la puntería para conseguir más puntos”, comentó.

Finalmente, Carrasquilla resaltó el compañerismo que existe en Pumas, afirmando que dentro del vestuario todos se apoyan mutuamente. En ese sentido, reiteró sus buenos deseos hacia Piero Quispe, recalcando que cuando uno aprecia a alguien lo que quiere es verlo triunfar, sin importar el camino que elija. “Cuando uno quiere a un compañero, siempre le desea lo mejor”, concluyó el mediocampista panameño.

