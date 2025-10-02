El balón oficial del Mundial 2026 ya ha sido revelado, y su nombre es Trionda. Diseñado por la marca Adidas, este nuevo esférico representa la unión de los tres países anfitriones del torneo: Estados Unidos, Canadá y México.

Su nombre une el prefijo “Tri”, en referencia a la sede tripartita, con la palabra “Onda”, que en español y portugués significa “ola”, evocando movimiento, energía y conexión, valores esenciales del fútbol y del espíritu del Mundial.

Trionda se presenta con una base blanca y una vibrante combinación de colores rojo, verde y azul que representan a los países sede. Estos colores no solo hacen alusión a las banderas nacionales, sino que también están acompañados de patrones gráficos dinámicos inspirados en la riqueza cultural de América del Norte.

Cada panel triangular se une en el centro, simbolizando la unión de las tres naciones, mientras que íconos en relieve como una estrella para Estados Unidos, una hoja de arce para Canadá y un águila para México refuerzan la identidad de los anfitriones.

Asimismo, Trionda cuenta con una innovadora construcción de cuatro paneles con costuras profundas e íconos en relieve que aseguran estabilidad en vuelo, mejor control en condiciones húmedas y un agarre superior al driblar o disparar.

De igual manera, este balón incorpora la última evolución de la tecnología adidas Connected Ball, con un innovador chip montado en el lateral y contrapesos que aseguran estabilidad y equilibrio en vuelo.

Desarrollada en colaboración con Kinexon, esta tecnología envía datos en tiempo real al VAR para agilizar decisiones clave y permite registrar cada toque del balón con una precisión inédita.

*****************

