Uruguay prueba las tarjetas virtuales en el fútbol: cómo funcionan y qué problemas presentan. Foto: Captura de video
Uruguay prueba las tarjetas virtuales en el fútbol: cómo funcionan y qué problemas presentan. Foto: Captura de video
Por Redacción EC

El fútbol uruguayo dio un paso hacia la modernización del arbitraje con la prueba de las tarjetas virtuales, un sistema electrónico que busca reemplazar las tradicionales cartulinas amarillas y rojas y agilizar el registro de las incidencias durante los partidos.

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