El fútbol uruguayo dio un paso hacia la modernización del arbitraje con la prueba de las tarjetas virtuales, un sistema electrónico que busca reemplazar las tradicionales cartulinas amarillas y rojas y agilizar el registro de las incidencias durante los partidos.

La innovación se utilizó el jueves durante la victoria de Nacional por 3-0 sobre Rentistas, en el Estadio Gran Parque Central, por los octavos de final de la Copa de Uruguay. En lugar de mostrar las cartulinas físicas, el árbitro empleó un dispositivo electrónico que permite indicar la sanción y registrar los datos directamente en el sistema informático.

Uruguay prueba las tarjetas virtuales en el fútbol: cómo funcionan y qué problemas presentan. Foto: Captura de video

Aunque la herramienta busca simplificar el trabajo arbitral, las primeras pruebas también evidenciaron dificultades, especialmente relacionadas con la visibilidad de los colores.

¿Cómo funcionan las tarjetas virtuales en el fútbol?

El dispositivo electrónico tiene un diseño similar al de un teléfono celular e incorpora dos pulsadores: uno para activar la tarjeta amarilla y otro para la roja. Al presionar el botón correspondiente, el aparato muestra el color de la sanción y registra la incidencia de manera automática.

Una de sus principales ventajas es la conexión con COMET, el sistema utilizado para gestionar información y competiciones futbolísticas. De esta manera, las amonestaciones y expulsiones pueden ingresarse sin necesidad de anotarlas manualmente para después trasladarlas al informe digital.

La herramienta también permite registrar durante el encuentro otras incidencias, como sustituciones y penales. El objetivo es agilizar el procesamiento de los datos y reducir las tareas administrativas que realizan los árbitros y las autoridades de las competiciones.

El problema de visibilidad que afrontó el nuevo sistema

Pese a sus ventajas operativas, las tarjetas virtuales todavía presentan aspectos por mejorar. La primera prueba estaba prevista para el encuentro entre Defensor Sporting y Plaza Colonia, pero el árbitro principal no pudo utilizar el dispositivo porque las condiciones de iluminación dificultaban distinguir correctamente los colores.

El inconveniente también fue señalado durante el partido nocturno entre Nacional y Rentistas. Según reportes de medios locales citados en la información original, los colores del dispositivo tampoco se distinguían con total claridad desde algunos puntos del estadio.

TARJETA ELECTRÓNICA En el Nacional vs Rentistas en Uruguay, el árbitro probó la nueva tarjeta electrónica, un dispositivo, parecido a un celular, que al ser programado muestra el color, amarillo o rojo y la información queda registrada en el Comet. Lo malo, solo se ve por un lado https://t.co/80OJxl2erp — Jose Borda (@Borda_analista) October 16, 2026

Esta dificultad es relevante porque las tarjetas deben ser visibles para los futbolistas, los integrantes de los cuerpos técnicos y el público. Si los colores no se identifican con rapidez, la innovación podría perder parte de su utilidad durante el desarrollo del partido.

Finalmente, por ahora, el sistema se encuentra en una etapa de prueba y su principal aporte está en la automatización del registro de las incidencias. Su posible implementación en las principales categorías del fútbol uruguayo dependerá de que se solucionen los problemas detectados y se compruebe que el dispositivo funciona adecuadamente en distintas condiciones de iluminación.

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