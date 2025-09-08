Alianza Lima finalmente se medirá ante la Universidad de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de que así lo decidiera la Conmebol en los últimos días.
LEE TAMBIÉN: Fernando Cabada sobre el duelo con U de Chile: “Es una revancha, sabemos lo que sucedió en 2010” | ENTREVISTA
Eso sí, el club sureño no podrá jugar en condición de local con público, tras la sanción impuesta en su contra por los hechos de violencia en Avellaneda ante Independiente, su rival en octavos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
Al respecto, el presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, se refirió al próximo enfrentamiento de los blanquiazules con la particularidad antes mencionada.
“Sí hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante”, dijo en ADN Deportes de Chile.
MIRA: Leao Butrón sobre suspensiones contra Alianza Lima: “Se confirma la devolución de favores” | VIDEO
“Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas ‘aliancistas’ ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, añadió.
El Administrador de Alianza Lima también destacó que el foco del plantel debe estar en el partido ante la Universidad de Chile y no en pasadas rivalidades.
“En estas instancias, uno se concentra más en el fútbol que en esas rivalidades. Uno se prepara para enfrentar a rivales difíciles”, finalizó.
El primer partido se jugará el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC