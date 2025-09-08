Alianza Lima finalmente se medirá ante la Universidad de Chile, por el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, luego de que así lo decidiera la Conmebol en los últimos días.

Eso sí, el club sureño no podrá jugar en condición de local con público, tras la sanción impuesta en su contra por los hechos de violencia en Avellaneda ante Independiente, su rival en octavos.

Al respecto, el presidente de Aliancistas por el Perú, Jorge Zúñiga, se refirió al próximo enfrentamiento de los blanquiazules con la particularidad antes mencionada.

“Sí hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante”, dijo en ADN Deportes de Chile.

“Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas ‘aliancistas’ ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, añadió.

El Administrador de Alianza Lima también destacó que el foco del plantel debe estar en el partido ante la Universidad de Chile y no en pasadas rivalidades.

“En estas instancias, uno se concentra más en el fútbol que en esas rivalidades. Uno se prepara para enfrentar a rivales difíciles”, finalizó.

El primer partido se jugará el jueves 18 de septiembre en Matute, mientras que el partido de vuelta se disputará el jueves 25 del mismo mes.

